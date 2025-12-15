YPF anunció que bajará el precio de la nafta: cuándo y de cuánto será

Nafta_aumento.jpg Uno por uno: qué días hay DESCUENTOS de hasta 40% en NAFTA en JUNIO. (Foto: archivo)

Además, la compañía aclaró que el 2% es un promedio nacional. Las bajas no serán iguales en todas las provincias ni en todas las estaciones de servicio, sino que variarán según la región y el punto de venta. Así, los automovilistas podrían encontrar diferencias en el descenso final según la ciudad donde carguen.

Un cambio de tendencia tras meses de aumentos

La decisión se conoce en un contexto en el que los combustibles venían con incrementos mensuales, impulsados por la actualización de impuestos y la recomposición de precios en surtidor. En ese marco, una baja, aunque sea moderada, marca un cambio de tendencia respecto de lo que venían viendo los usuarios en las pizarras de YPF.

Marín volvió a insistir en la idea de un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, donde los precios reflejen más de cerca la realidad del mercado y no sólo una escalada permanente. Sin embargo, aclaró que este esquema no garantiza que las rebajas se sostengan en el tiempo: dependerán de cómo evolucionen el tipo de cambio, los biocombustibles, los impuestos y el valor internacional del crudo.