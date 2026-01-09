Cuánto necesitó ganar una familia para ser de clase media en CABA en diciembre de 2025
La Dirección de Estadística y Censos porteña determinó el monto de ingresos básicos para que un grupo integrado por dos adultos y dos menores no quedara bajo el umbral de la pobreza.
¿Cuánto necesitó una familia porteña para ser de clase media en diciembre?
Una familia tipo de cuatro integrantes propietaria en la Ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos mensuales de entre $2.128.461,91 y $6.811.078,11 en diciembre de 2025 para ser considerada de clase media. El dato se desprende del último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA.
En paralelo, el relevamiento oficial indicó que un hogar compuesto por dos adultos y dos menores requirió $1.346.876 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que necesitó $726.569,14 para no ser indigente durante el último mes del año.
Con estos valores, en diciembre la línea de indigencia subió 3,3%, la línea de pobreza aumentó 2,96% y el ingreso mínimo para ser clase media trepó 2,48% respecto del mes anterior.
Cuánto hubo que ganar para ser de clase media en CABA
De acuerdo con la clasificación del Sistema de Canastas de Consumo, una familia de cuatro integrantes se ubicó en los siguientes segmentos:
Sector medio frágil: ingresos mensuales entre $1.702.769,53 y $2.128.461,90. Corresponde a hogares que alcanzan la Canasta Total pero no superan 1,25 veces ese valor.
Sector medio (clase media): ingresos desde $2.128.461,91 hasta $6.811.078,11 mensuales. Son hogares que perciben entre 1,25 y cuatro veces la Canasta Total.
Sector acomodado: ingresos desde $6.811.078,12 en adelante, es decir, más de cuatro Canastas Totales por mes.
Cuánto hubo que ganar para no ser pobre en CABA
Según el informe de la Ciudad, una familia tipo se ubicó en las siguientes situaciones socioeconómicas:
Indigencia: hogares cuyos ingresos no alcanzan la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En diciembre, se necesitaron $726.569,14 para no ser indigente.
Pobreza no indigente: ingresos insuficientes para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), pero suficientes para adquirir la CBA. Este grupo incluye a quienes ganaron entre $726.569,15 y $1.346.876.
No pobres vulnerables: hogares que alcanzan la CBT pero no la Canasta Total del Sistema de Consumo, con ingresos entre $1.346.877 y $1.702.769,52 mensuales.
Inflación de diciembre en CABA y balance de 2025
La inflación de diciembre fue del 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires, según el IPC porteño, y acumuló un 31,8% en todo 2025. En comparación con noviembre, el índice mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.
El aumento de precios del último mes del año estuvo impulsado principalmente por Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Restaurantes y hoteles, rubros que tuvieron un impacto directo sobre el costo de vida de los hogares porteños.