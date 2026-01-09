Cuánto necesitó ganar una familia para ser de clase media en CABA en diciembre de 2025

Sector medio frágil: ingresos mensuales entre $1.702.769,53 y $2.128.461,90. Corresponde a hogares que alcanzan la Canasta Total pero no superan 1,25 veces ese valor.

Sector medio (clase media): ingresos desde $2.128.461,91 hasta $6.811.078,11 mensuales. Son hogares que perciben entre 1,25 y cuatro veces la Canasta Total.

Sector acomodado: ingresos desde $6.811.078,12 en adelante, es decir, más de cuatro Canastas Totales por mes.

Una familia tipo precisó de más de $2,1 millones mensuales para ser de clase media en diciembre de 2025.

Cuánto hubo que ganar para no ser pobre en CABA

Según el informe de la Ciudad, una familia tipo se ubicó en las siguientes situaciones socioeconómicas:

Indigencia: hogares cuyos ingresos no alcanzan la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En diciembre, se necesitaron $726.569,14 para no ser indigente.

Pobreza no indigente: ingresos insuficientes para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), pero suficientes para adquirir la CBA. Este grupo incluye a quienes ganaron entre $726.569,15 y $1.346.876.

No pobres vulnerables: hogares que alcanzan la CBT pero no la Canasta Total del Sistema de Consumo, con ingresos entre $1.346.877 y $1.702.769,52 mensuales.

Inflación de diciembre en CABA y balance de 2025

La inflación de diciembre fue del 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires, según el IPC porteño, y acumuló un 31,8% en todo 2025. En comparación con noviembre, el índice mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.

El aumento de precios del último mes del año estuvo impulsado principalmente por Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Restaurantes y hoteles, rubros que tuvieron un impacto directo sobre el costo de vida de los hogares porteños.