El Gobierno anunció que le devolvió a EE.UU. la parte del swap que usó antes de las elecciones

mensaje de Bessent Bessent saludó entusiasta el pago hecho por la Argentina por el dinero usado del Swap en su momento. (foto: Cuenta X de Bessent)

El secretario Bessent dijo: "La política de @POTUS (Presidente de los Estados Unidos) de Paz a través del Fortalecimiento Económico está transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad. El Presidente @JMilei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria".

"Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa 'América Primero'. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros".

"En resumen, el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera. La comunidad internacional, incluyendo @IMFNews a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio".

"Para reiterar, el FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense. Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas @LuisCaputoAR están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina".

Un mensaje económico para el mercado interno

El Swap que puso el Tesoro norteamericano a servicio de la Argentina trajo, en su momento, un dolor de cabeza interno al propio Bessent. Tuvo que soportar la queja de contribuyentes y granjeros de EE.UU. que dijeron que se ayudaba a un país conocido por no pagar sus deudas (repetidos defaults). Una primera aclaración fue importante cuando dijo que los Estados Unidos no perderían un solo dólar. Al contrario, ganarían si la Argentina usaba parte del swap, por los intereses que generaría.

Eso fue lo que pasó y Bessent lo explica en su nota de salutación: "Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense". Es decir, tienen los 20.000 millones de dólares completos, más los intereses generados por el uso de los $2.500 millones.

No hay una información específica por parte de Bessent o de Bausili, pero se infiere que el dinero tomado del swap y los intereses que generó se pagaron con otro préstamo, tomado con organismos internacionales, pero no con el Fondo Monetario Internacional.

Hay otro dato en el mensaje auspicioso del secretario del Tesoro de que el apoyo continuará. Escribió Bessent: "El presidente Milei y el ministro de Finanzas @LuisCaputoAR están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso".