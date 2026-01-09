El pago de deuda hizo caer las reservas cerca de USD 400 millones, pero el BCRA terminó la semana con compras netas

santiago bausili.jpg

El mecanismo Repo consiste en la entrega de bonos soberanos como garantía a cambio de dólares, con el compromiso de recomprar esos títulos a un precio previamente acordado. En esta operación, se utilizaron bonos Bonares con vencimientos en 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina.

Cómo se hizo el pago

En cuanto al detalle de los vencimientos, los pagos alcanzaron los USD 4.216 millones. De ese total, USD 2.567 millones correspondieron a bonos emitidos bajo ley extranjera, que incluyeron USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses. Los USD 1.649 millones restantes estuvieron vinculados a títulos bajo ley local, con USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses.

En el detalle de los compromisos, se diferencian los bonos emitidos bajo ley extranjera (Globales) de los regulados por ley local (Bonares), ya que cada uno exige procedimientos de pago específicos. Para los Globales, se requería contar con los dólares al menos un día hábil antes de la fecha pactada.

Dentro de ese monto, más de USD 500 millones estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo que no generaron una salida neta de divisas desde las reservas del Banco Central.

El programa para fortalecer las reservas

Desde comienzos de año, el esquema cambiario contempla una actualización de las bandas según la inflación informada por el Indec. Bajo ese contexto, el Banco Central puso en marcha un programa de compras de dólares en el mercado para fortalecer su posición externa. La intervención comenzó el lunes con USD 21 millones, continuó el martes con USD 83 millones, el miércoles con USD 9 millones, el jueves con USD 62 millones y se completó el viernes con USD 43 millones.

Así, el saldo semanal alcanzó los USD 218 millones. La autoridad monetaria anticipó que el volumen de compras podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, en función del proceso de remonetización de la economía.

Según el escenario base, la base monetaria pasaría del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia fines del próximo año, lo que podría lograrse con compras por USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la demanda de pesos se incrementa un punto porcentual adicional del PBI, el nivel de acumulación de reservas podría extenderse hasta los USD 17.000 millones.

El Banco Central también estableció límites para sus intervenciones diarias en el mercado cambiario, que no deberían superar el 5% del volumen operado, con el objetivo de evitar distorsiones, aunque en algunas jornadas recientes ese umbral fue superado de manera puntual.