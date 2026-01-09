El pago de deuda hizo caer las reservas cerca de USD 400 millones, pero el BCRA terminó la semana con compras netas
Las reservas del Banco Central bajaron casi USD 400 millones tras el vencimiento de bonos soberanos, aunque la autoridad monetaria acumuló compras por USD 218 millones en el Mercado Libre de Cambios.
La Argentina saldó el vencimiento de deuda por USD 4.200 de enero. (Foto: Reuters).
El pago de deuda externa por USD 4.200 millones impactó este viernes en las reservas internacionales del Banco Central, que registraron una caída diaria cercana a los USD 400 millones. A pesar de ese movimiento, la autoridad monetaria terminó la semana con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y acumuló adquisiciones por USD 218 millones.
Las reservas brutas cerraron en USD 44.396 millones, lo que implicó una disminución de USD 385 millones respecto del nivel informado el jueves. La baja estuvo directamente vinculada a los compromisos financieros asumidos por el Tesoro Nacional, que debió afrontar el vencimiento de bonos soberanos.
El pago se realizó con dólares propios del Tesoro y con divisas adquiridas al Banco Central. Antes de la cancelación, las colocaciones del Ministerio de Economía en la entidad monetaria rondaban los USD 2.300 millones. El resto de los fondos se explicó por el préstamo Repo acordado con entidades financieras internacionales.
El Repo que garantizó el pago de deuda
El Banco Central, a cargo de Santiago Bausili, accedió a un financiamiento por USD 3.000 millones otorgado por seis bancos del exterior, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. El esquema permitió ampliar el margen de liquidez luego de que el Gobierno evaluara distintas propuestas, que totalizaban USD 4.400 millones. La herramienta habilita, según estimaciones oficiales previas, un acceso potencial de hasta USD 7.000 millones.
El mecanismo Repo consiste en la entrega de bonos soberanos como garantía a cambio de dólares, con el compromiso de recomprar esos títulos a un precio previamente acordado. En esta operación, se utilizaron bonos Bonares con vencimientos en 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina.
Cómo se hizo el pago
En cuanto al detalle de los vencimientos, los pagos alcanzaron los USD 4.216 millones. De ese total, USD 2.567 millones correspondieron a bonos emitidos bajo ley extranjera, que incluyeron USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses. Los USD 1.649 millones restantes estuvieron vinculados a títulos bajo ley local, con USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses.
En el detalle de los compromisos, se diferencian los bonos emitidos bajo ley extranjera (Globales) de los regulados por ley local (Bonares), ya que cada uno exige procedimientos de pago específicos. Para los Globales, se requería contar con los dólares al menos un día hábil antes de la fecha pactada.
Dentro de ese monto, más de USD 500 millones estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo que no generaron una salida neta de divisas desde las reservas del Banco Central.
El programa para fortalecer las reservas
Desde comienzos de año, el esquema cambiario contempla una actualización de las bandas según la inflación informada por el Indec. Bajo ese contexto, el Banco Central puso en marcha un programa de compras de dólares en el mercado para fortalecer su posición externa. La intervención comenzó el lunes con USD 21 millones, continuó el martes con USD 83 millones, el miércoles con USD 9 millones, el jueves con USD 62 millones y se completó el viernes con USD 43 millones.
Así, el saldo semanal alcanzó los USD 218 millones. La autoridad monetaria anticipó que el volumen de compras podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, en función del proceso de remonetización de la economía.
Según el escenario base, la base monetaria pasaría del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia fines del próximo año, lo que podría lograrse con compras por USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la demanda de pesos se incrementa un punto porcentual adicional del PBI, el nivel de acumulación de reservas podría extenderse hasta los USD 17.000 millones.
El Banco Central también estableció límites para sus intervenciones diarias en el mercado cambiario, que no deberían superar el 5% del volumen operado, con el objetivo de evitar distorsiones, aunque en algunas jornadas recientes ese umbral fue superado de manera puntual.