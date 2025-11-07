De acuerdo con el informe oficial, los bienes registraron un aumento del 2,2%, por encima de los servicios, que subieron 2,1%. En la comparación interanual, los bienes acumulan un alza del 31,4%, mientras que los servicios escalan al 35,2%, marcando una tendencia de estabilidad respecto de los meses anteriores.

Vivienda y servicios básicos: el principal impulso

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más incidió en el IPC porteño, con un aumento del 2,0% e incidencia de 0,40 puntos porcentuales en el nivel general.

El incremento se explica por ajustes en los alquileres, expensas y servicios de mantenimiento y reparación, así como por variaciones en los costos de energía y gas.

Según el informe, esta división representa el 17,4% del índice total y muestra una suba interanual del 38,8%, una de las más altas del conjunto.

“Los ajustes en alquileres y expensas continúan siendo un componente estructural de la inflación porteña, afectando a la clase media y a los sectores inquilinos”, advirtieron fuentes del organismo.

Alimentos y bebidas: leve aumento, pero fuerte incidencia

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas creció 2,1%, con un aporte de 0,36 puntos al índice general. Dentro de esta categoría, se destacaron las subas en pan y cereales (2,7%), frutas (8,6%), carnes y derivados (1,7%) y productos lácteos (2,3%).

Si bien el incremento fue moderado, la división mantiene una alta incidencia en los hogares porteños, especialmente en los de menores ingresos. En los últimos doce meses, el rubro acumuló un alza del 28,1%, y en lo que va de 2025 registra un aumento del 22,4%.

“Aunque los alimentos subieron menos que en trimestres anteriores, siguen siendo el gasto más sensible para los hogares”, explicó un economista del Idecba.

inflacion de julio Se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de octubre y acumula 25,3% en 2025. (Foto: archivo)

Transporte y combustibles: subas contenidas

El rubro Transporte registró un aumento del 1,9%, con una incidencia de 0,21 puntos sobre el total. El alza se explicó principalmente por incrementos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, así como por un leve aumento en los precios de automóviles.

La caída en los pasajes aéreos contribuyó a atenuar el impacto general del sector.

Pese a la moderación, la división acumula un alza del 31,5% en lo que va del año y un 36,7% interanual, impulsada por la indexación del transporte público y los ajustes tarifarios graduales aplicados en 2025.

Restaurantes, hoteles y salud: la presión del consumo urbano

Los Restaurantes y hoteles tuvieron una suba del 2,1%, con una incidencia de 0,24 puntos porcentuales. El aumento se concentró en los precios de alimentos preparados, bebidas y menús de restaurantes y bares, reflejando el sostenimiento del consumo en sectores medios y turísticos.

Durante los últimos doce meses, este rubro acumula una variación del 38,1%, mientras que en el año alcanza el 27,3%.

Por su parte, la Salud aumentó 2,0%, con una incidencia de 0,19 puntos, producto de ajustes en las cuotas de la medicina prepaga y servicios hospitalarios privados.

En los últimos doce meses, el rubro acumula una suba del 41,2%, una de las más altas del IPC porteño.

Educación y servicios financieros: los rubros más volátiles

Aunque con menor impacto en el índice general, la Educación registró un aumento del 2,4% mensual y un 44,8% interanual, en línea con la actualización de aranceles en colegios privados y universidades.

En tanto, la división Seguros y servicios financieros encabezó los incrementos mensuales con una suba del 3,6%, acumulando un 62% interanual, impulsada por ajustes en pólizas de seguros y servicios bancarios.

Este rubro fue el de mayor variación porcentual del mes, aunque su peso en la canasta general es reducido.