En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
boleto
colectivos
Transporte

Cuánto aumentó el boleto de colectivo durante los últimos años en el país y cómo quedó contra la inflación

Un relevamiento destacó que el precio del transporte urbano en la Argentina se disparó muy por encima del IPC de los últimos 3 años. En algunos casos, el pasaje mínimo se multiplicó por 30.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo durante los últimos años en el país. 

Cuánto aumentó el boleto de colectivo durante los últimos años en el país. 

Las tarifas de colectivos urbanos aumentaron mucho más que la inflación entre 2022 y 2025. Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), los incrementos superaron el 2000% en la mayoría de las grandes ciudades, mientras que el índice de precios al consumidor acumulado fue de 870,1% en el mismo período.

Leé también Por un reclamo salarial, 12 líneas de colectivo no prestan servicio en el AMBA
por un reclamo salarial, 12 lineas de colectivo no prestan servicio en el amba

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto mínimo subió 2083% en el conurbano y 2067% en la Ciudad de Buenos Aires (CABA): pasó de $55 a un promedio de $550. Sin embargo, el mayor aumento del país se registró en Centenario, Neuquén, donde el pasaje saltó de $66 a $1997, es decir, un alza de casi 3000%.

Aun con estos incrementos, las tarifas continúan rezagadas frente a los costos reales del sistema, especialmente en el AMBA”, advirtieron desde la entidad.

foto-aaeta-DQAWOYENP5DXDFELR4ZK43T77Y

Ranking de aumentos: las ciudades donde más subió el boleto

De acuerdo con el informe de AAETA, al menos 18 ciudades argentinas registraron subas superiores al 2000% en los últimos tres años. Este es el detalle de los casos más destacados:

  • Centenario (Neuquén): +2926%. El boleto cuesta $1997.
  • Resistencia (Chaco): +2508%. De $35 a $950.
  • Mendoza: +2400%.
  • Río Cuarto (Córdoba): +2273%.
  • Salta: +2236%. De $51,25 a $1197.
  • Conurbano bonaerense: +2083%.
  • Ciudad de Buenos Aires: +2067%.

Otras ciudades con fuertes subas

Aunque en menor medida, varias capitales y localidades del interior también mostraron fuertes ajustes tarifarios:

  • San Miguel de Tucumán: +1362%. De $65 a $950.
  • Concordia (Entre Ríos): +1347%.
  • Candelaria (Misiones): +1144%.
  • Viedma (Río Negro): +1014%.

Cuánto costaría el boleto sin subsidios en el AMBA

El estudio de AAETA también estimó cuál sería el valor real del boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires si no existieran subsidios estatales.

  • Boleto sin subsidio (septiembre 2025): $1713,60 (IVA incluido)

    Actualmente, el boleto mínimo en las líneas nacionales del AMBA ronda los $451, por lo que la diferencia es de 279,8% o $1262,59.

Según los empresarios, los subsidios siguen siendo clave para sostener el sistema de transporte urbano, aunque reconocen que la brecha entre los costos operativos y las tarifas finales es cada vez más difícil de cubrir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
boleto colectivos Transporte
Notas relacionadas
Aumentan las tarifas de colectivos en el AMBA: cuánto costará viajar desde noviembre
El increíble accidente de un colectivo de la línea 93 que perdió dos ruedas en plena avenida
Video: así fue el momento en el que se estrelló una avioneta con 130 kilos de cocaína

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar