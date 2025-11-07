Las reservas del Banco Central cayeron este viernes por el pago de US$ 800 millones al FMI

La estabilidad del dólar en la semana

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.415, el nivel más bajo desde las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras que el dólar del Banco Nación finalizó en $1.445. Desde los comicios, el tipo de cambio retrocedió alrededor de 5%, en un contexto de menor demanda de divisas y una leve reversión de la dolarización preelectoral.

Para los analistas, la etapa poscomicios marca una posible reconfiguración del esquema cambiario, que podría incluir un proceso de compras sistemáticas de divisas por parte del BCRA, lo que implicaría una mayor emisión de pesos.

Riesgo país y acciones argentinas en Wall Street

Después de haber llegado a su valor más bajo en 9 meses el martes pasado cuando llegó a 621 puntos, el riesgo país tuvo una suba de 1,40% en el día. Así, el índice que mide JP Morgan llegó a 647 este viernes. El miércoles ya había registrado una suba hasta los 638.

Las acciones argentinas cerraron con nuevas pérdidas este viernes, afectadas por las caídas en Wall Street y por una toma de ganancias previsible tras el rally alcista posterior a las elecciones. Los bonos también retrocedieron, lo que impulsó al alza el riesgo país y extendió su tendencia errática de las últimas semanas.

Entre los papeles argentinos que cotizan en Nueva York (ADRs), se destacaron los descensos de Grupo Financiero Galicia (-5%), Transportadora de Gas del Sur (-4,7%) y Pampa Energía (-4,3%). Un día antes, los activos locales en el exterior ya habían sufrido bajas de hasta 7,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval cayó 3,8% en pesos, hasta los 2.861.214,85 puntos, y sumó su cuarta jornada consecutiva en retroceso. Medido en dólares, el indicador perdió 3,6% y cerró en 1.919,92 unidades, su nivel más bajo en seis ruedas.