En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Reservas
Banco Central
INTERESES DE DEUDA

Las reservas del Banco Central cayeron este viernes por el pago de US$ 800 millones al FMI

El desembolso, correspondiente a intereses, se concretó este viernes y redujo las reservas brutas a US$ 40.260 millones. El Tesoro habría utilizado Derechos Especiales de Giro (DEGs) adquiridos con pesos del superávit.

El Gobierno le giró 800 millones de dólares al FMI para pagar interesés de deuda. (Foto: archivo).

El Gobierno le giró 800 millones de dólares al FMI para pagar interesés de deuda. (Foto: archivo).

El Gobierno realizó este viernes un pago de casi US$ 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó una caída de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) y una baja en el tipo de cambio hacia el cierre de la semana. Según datos oficiales, las reservas brutas retrocedieron US$ 753 millones, hasta US$ 40.260 millones, tras concretarse el giro al organismo.

Leé también Georgieva: "El éxito del plan argentino dependerá del acompañamiento de la gente"
Georgieva dijo que el éxito del plan de Milei depende del apoyo de la gente. (Foto: FMI)

El pago total fue de US$ 796 millones, aunque el cronograma original del Fondo estimaba un vencimiento de US$ 843 millones. El desembolso, correspondiente a intereses, estaba previsto para el lunes, pero finalmente se efectuó en la última jornada hábil de la semana.

reservas caída 7 de noviembre

El pago se habría realizado con Derechos Especiales de Giro (DEGs) adquiridos con pesos provenientes del superávit fiscal, ya que el Tesoro contaba a inicios de esta semana con algo más de US$ 100 millones en sus reservas propias que no le alcanzaban para cubrir el pago y ponía dudas sobre cómo iba a ser el Gobierno para afrontar ese saldo.

En el mercado, sin embargo, se especulaba con una posible activación del swap con Estados Unidos para reforzar la disponibilidad de divisas pero esa opción se habría descartado por los DEGs.

La estabilidad del dólar en la semana

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.415, el nivel más bajo desde las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras que el dólar del Banco Nación finalizó en $1.445. Desde los comicios, el tipo de cambio retrocedió alrededor de 5%, en un contexto de menor demanda de divisas y una leve reversión de la dolarización preelectoral.

Para los analistas, la etapa poscomicios marca una posible reconfiguración del esquema cambiario, que podría incluir un proceso de compras sistemáticas de divisas por parte del BCRA, lo que implicaría una mayor emisión de pesos.

Riesgo país y acciones argentinas en Wall Street

Después de haber llegado a su valor más bajo en 9 meses el martes pasado cuando llegó a 621 puntos, el riesgo país tuvo una suba de 1,40% en el día. Así, el índice que mide JP Morgan llegó a 647 este viernes. El miércoles ya había registrado una suba hasta los 638.

Las acciones argentinas cerraron con nuevas pérdidas este viernes, afectadas por las caídas en Wall Street y por una toma de ganancias previsible tras el rally alcista posterior a las elecciones. Los bonos también retrocedieron, lo que impulsó al alza el riesgo país y extendió su tendencia errática de las últimas semanas.

Entre los papeles argentinos que cotizan en Nueva York (ADRs), se destacaron los descensos de Grupo Financiero Galicia (-5%), Transportadora de Gas del Sur (-4,7%) y Pampa Energía (-4,3%). Un día antes, los activos locales en el exterior ya habían sufrido bajas de hasta 7,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval cayó 3,8% en pesos, hasta los 2.861.214,85 puntos, y sumó su cuarta jornada consecutiva en retroceso. Medido en dólares, el indicador perdió 3,6% y cerró en 1.919,92 unidades, su nivel más bajo en seis ruedas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Reservas Banco Central FMI
Notas relacionadas
El FMI recortó sus pronósticos de crecimiento para Argentina en 2025 y 2026
El FMI volvió a pedirle a la Argentina que acumule reservas y destacó la baja de la inflación
Cuál es la estimación de los consultores que releva el Banco Central sobre la inflación de octubre
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar