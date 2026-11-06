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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre y acumuló un 26,1% en 2026

El índice de precios porteño registró una leve aceleración respecto de septiembre, aunque la variación interanual bajó al 32,5%. Los alimentos, los gastos de vivienda y la salud estuvieron entre los principales rubros que impulsaron los aumentos.

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre y acumuló un 26,1% en lo que va del año. (Foto: archivo)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre de 2026, según informó este viernes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato representó una leve aceleración frente al 1,8% registrado en septiembre y llevó el incremento acumulado de los precios al 26,1% durante los primeros diez meses del año.

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La inflación mayorista llegó al 3,2% en septiembre, impulsada por la suba del petróleo. (Foto: archivo)

En tanto, la inflación interanual se ubicó en el 32,5%, lo que significó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

El informe oficial mostró que los principales aumentos estuvieron relacionados con los gastos de vivienda, los alimentos, la salud y los servicios gastronómicos. Estos cuatro sectores explicaron, en conjunto, el 63% de la inflación mensual.

Uno de los datos más destacados fue el comportamiento de las verduras, los tubérculos y las legumbres, que registraron un incremento del 12,9% en apenas un mes, muy por encima del promedio general.

Inflación de octubre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en CABA

El informe del IDECBA detalló que los mayores incrementos se concentraron en recreación y cultura, cuidado personal, alimentos, vivienda y salud. Aunque recreación y cultura encabezó las subas porcentuales con un 2,8%, los gastos de vivienda y alimentación tuvieron mayor incidencia en el índice general, debido al peso que representan dentro de la canasta de consumo.

La división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2%. Los principales factores fueron los ajustes en las expensas, los alquileres y las tarifas residenciales de gas y agua.

Por su parte, salud también registró una suba del 2,2%, impulsada especialmente por las actualizaciones de las cuotas de medicina prepaga.

Los restaurantes y hoteles aumentaron 1,6%, principalmente por los incrementos en los precios de las comidas preparadas en bares y establecimientos gastronómicos.

Los alimentos subieron 2,2%: fuerte aumento de las verduras

Uno de los componentes más sensibles para los hogares fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 2,2% durante octubre. Dentro de este grupo, las mayores variaciones se observaron en productos frescos. Las verduras, los tubérculos y las legumbres aumentaron 12,9%, mientras que el pan y los cereales registraron un incremento del 1,8%.

Las carnes y sus derivados subieron 0,8%, y los productos lácteos y huevos avanzaron 0,9%. En sentido contrario, las frutas bajaron 3,2%, lo que permitió compensar parcialmente las subas de otros productos alimenticios.

Alquileres, expensas y tarifas: cuánto aumentaron los gastos de vivienda

Los gastos relacionados con la vivienda volvieron a tener un papel central en la evolución de los precios. La división que reúne alquileres, servicios públicos y mantenimiento del hogar registró un aumento mensual del 2,2% y una variación interanual del 37,8%.

Dentro de ese conjunto, las principales subas fueron:

  • Gas: 5,4%.

  • Expensas y gastos comunes: 2,8%.

  • Suministro de agua: 2,2%.

  • Alquileres: 1,3%.

  • Electricidad: 1,4%.

El incremento del gas fue uno de los más importantes entre los servicios domiciliarios. En términos interanuales, la electricidad acumuló una suba del 53,9% y el gas del 49,1%, valores que superaron ampliamente la inflación general del 32,5%.

Los gastos comunes de vivienda, por su parte, registraron un incremento del 42,2% en los últimos doce meses.

Qué anticipa el dato de CABA sobre la inflación nacional

La publicación del índice porteño aporta una primera referencia sobre la evolución de los precios de octubre, antes de conocerse el dato nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Sin embargo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires no necesariamente coincide con la del conjunto del país, porque los indicadores tienen diferencias metodológicas, geográficas y de composición de sus canastas.

En pocas palabras

  • Inflación CABA Octubre: El índice de precios porteño fue del 1,9%, mostrando una leve aceleración respecto a septiembre.
  • Rubros Clave: Vivienda, alimentos, salud y servicios gastronómicos impulsaron los aumentos, con verduras subiendo un 12,9%.
  • Acumulado Anual: La inflación interanual se ubicó en 32,5%, mientras que el acumulado del año alcanzó el 26,1%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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