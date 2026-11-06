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La industria creció 0,7% en septiembre y la construcción tuvo un repunte del 7,8%

Los indicadores difundidos por el Indec mostraron comportamientos diferentes. Mientras la actividad manufacturera creció frente a agosto, volvió a caer en la comparación interanual. La construcción, en cambio, presentó resultados positivos en las mediciones mensual, anual y acumulada.

El Indec difundió los indicadores de actividad industrial y construcción correspondientes a septiembre

El Indec difundió los indicadores de actividad industrial y construcción correspondientes a septiembre, con subas mensuales en ambos sectores.

La actividad industrial y la construcción mostraron resultados dispares durante septiembre. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción manufacturera registró un avance mensual del 0,7%, mientras que el sector de la construcción tuvo un repunte del 7,8% frente a agosto.

Leé también La industria y la construcción tuvieron una nueva caída en julio: cuáles fueron los sectores más afectados
Cayeron la industria y la construcción en julio. (Foto: archivo)

Sin embargo, la mejora de la industria no alcanzó para revertir el resultado negativo en la comparación con el mismo mes de 2025. El sector manufacturero sufrió una contracción interanual del 1,8% y acumuló una caída del 2,6% en los primeros nueve meses del año.

La producci&oacute;n manufacturera avanz&oacute; 0,7% en la comparaci&oacute;n mensual, pero cay&oacute; 1,8% interanual y acumul&oacute; una contracci&oacute;n del 2,6% entre enero y septiembre. (Fuente: Indec).

La producción manufacturera avanzó 0,7% en la comparación mensual, pero cayó 1,8% interanual y acumuló una contracción del 2,6% entre enero y septiembre. (Fuente: Indec).

La construcción tuvo un desempeño más favorable. Su actividad creció un 5,1% interanual y acumuló una mejora del 1,3% entre enero y septiembre, de acuerdo con el indicador elaborado por el organismo estadístico.

Las ramas industriales que tuvieron caídas y subas

El informe del INDEC reflejó que la retracción de la industria alcanzó a 10 de las 16 divisiones que integran el índice de producción manufacturera. Entre los rubros con mayores retrocesos se destacó Maquinaria y Equipo, con una baja interanual del 26,8%. También se registraron fuertes descensos en otros equipos, Aparatos e Instrumentos, que retrocedieron un 22%, y en Productos de Tabaco, con una caída del 6,5%.

Otras actividades que terminaron septiembre con resultados negativos fueron Prendas de vestir, cuero y calzado, con una disminución del 5,3%; Muebles y colchones y Otras industrias manufactureras, con un 4,9%; y Productos de metal, con un 4%.

Diez de las 16 ramas manufactureras registraron bajas interanuales. Maquinaria y Equipo encabez&oacute; los retrocesos, con una ca&iacute;da del 26,8%, mientras que Otro equipo de transporte tuvo la mayor suba, del 11%. (Fuente: Indec).

Diez de las 16 ramas manufactureras registraron bajas interanuales. Maquinaria y Equipo encabezó los retrocesos, con una caída del 26,8%, mientras que Otro equipo de transporte tuvo la mayor suba, del 11%. (Fuente: Indec).

También bajó la producción de Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, que cayó un 3,5%. En tanto, las Industrias metálicas básicas retrocedieron un 1,1%, la Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear descendió un 0,8%, y Alimentos y bebidas tuvo una variación negativa del 0,1%.

En sentido contrario, seis sectores mostraron incrementos respecto de septiembre del año pasado. La mayor suba correspondió a Otro equipo de transporte, con un 11%. Le siguieron Madera, papel, edición e impresión, con un avance del 6,4%; Productos minerales no metálicos, con el 5,1%; y Sustancias y productos químicos, con el 3,9%.

Por su parte, los Productos textiles crecieron un 2% y los de Caucho y plástico, un 1,7%.

La construcción tuvo su mayor nivel desde mayo

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) presentó una mejora del 7,8% en la medición mensual desestacionalizada.

La actividad de la construcci&oacute;n creci&oacute; 7,8% en septiembre respecto de agosto y alcanz&oacute; su mayor nivel desde mayo. Tambi&eacute;n registr&oacute; una suba interanual del 5,1%. (Fuente: Indec).

La actividad de la construcción creció 7,8% en septiembre respecto de agosto y alcanzó su mayor nivel desde mayo. También registró una suba interanual del 5,1%. (Fuente: Indec).

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del sector a través de una publicación en su cuenta de X: “Con esta variación, el ISAC alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada”, planteó.

El ministro de Econom&iacute;a destac&oacute; el repunte de la construcci&oacute;n en su cuenta de X y se&ntilde;al&oacute; que el indicador alcanz&oacute; su mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada. (Foto: cuenta de X Caputo).

El ministro de Economía destacó el repunte de la construcción en su cuenta de X y señaló que el indicador alcanzó su mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada. (Foto: cuenta de X Caputo).

Además del crecimiento mensual, la actividad constructora mostró una variación positiva del 5,1% frente a septiembre de 2025. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el incremento llegó al 1,3%.

En pocas palabras

  • Industria y construcción: La producción manufacturera creció 0,7% mensual pero cayó 1,8% interanual. La construcción tuvo un repunte del 7,8% mensual y 5,1% interanual.
  • Desempeño industrial: 10 de 16 divisiones industriales cayeron, destacando Maquinaria y Equipo (-26,8%), Aparatos e Instrumentos (-22%) y Productos de Tabaco (-6,5%).
  • Avance en construcción: El ISAC alcanzó su mayor nivel desde mayo, acumulando un 1,3% de crecimiento entre enero y septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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