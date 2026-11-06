La industria creció 0,7% en septiembre y la construcción tuvo un repunte del 7,8%

Otras actividades que terminaron septiembre con resultados negativos fueron Prendas de vestir, cuero y calzado, con una disminución del 5,3%; Muebles y colchones y Otras industrias manufactureras, con un 4,9%; y Productos de metal, con un 4%.

Diez de las 16 ramas manufactureras registraron bajas interanuales. Maquinaria y Equipo encabezó los retrocesos, con una caída del 26,8%, mientras que Otro equipo de transporte tuvo la mayor suba, del 11%. (Fuente: Indec).

También bajó la producción de Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, que cayó un 3,5%. En tanto, las Industrias metálicas básicas retrocedieron un 1,1%, la Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear descendió un 0,8%, y Alimentos y bebidas tuvo una variación negativa del 0,1%.

En sentido contrario, seis sectores mostraron incrementos respecto de septiembre del año pasado. La mayor suba correspondió a Otro equipo de transporte, con un 11%. Le siguieron Madera, papel, edición e impresión, con un avance del 6,4%; Productos minerales no metálicos, con el 5,1%; y Sustancias y productos químicos, con el 3,9%.

Por su parte, los Productos textiles crecieron un 2% y los de Caucho y plástico, un 1,7%.

La construcción tuvo su mayor nivel desde mayo

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) presentó una mejora del 7,8% en la medición mensual desestacionalizada.

La actividad de la construcción creció 7,8% en septiembre respecto de agosto y alcanzó su mayor nivel desde mayo. También registró una suba interanual del 5,1%. (Fuente: Indec).

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del sector a través de una publicación en su cuenta de X: “Con esta variación, el ISAC alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada”, planteó.

El ministro de Economía destacó el repunte de la construcción en su cuenta de X y señaló que el indicador alcanzó su mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada. (Foto: cuenta de X Caputo).

Además del crecimiento mensual, la actividad constructora mostró una variación positiva del 5,1% frente a septiembre de 2025. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el incremento llegó al 1,3%.