Inflación de octubre: qué anticipó el mercado en el último informe del Banco Central

Hacia adelante, también previeron una evolución similar a la del índice general, con variaciones del 1,8% en diciembre, 1,7% en enero de 2027 y 1,6% en febrero, marzo y abril.

A cuánto esperan que llegue el dólar oficial en diciembre

En materia cambiaria, las consultoras estimaron que el dólar oficial promediará los $1.558 en noviembre y llegará a $1.590 en diciembre de 2026, de acuerdo con la mediana de las respuestas relevadas por el Banco Central.

La proyección para noviembre se redujo $21,4 respecto del REM anterior. En cambio, el valor previsto para diciembre representa un aumento interanual del 9,8% frente a la cotización de cierre de 2025.

Las consultoras estimaron que el dólar oficial promediará los $1.558 en noviembre. (Foto: archivo)

Para los primeros meses de 2027, los analistas anticiparon una trayectoria ascendente del tipo de cambio, en línea con el esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. Las estimaciones ubicaron al dólar en $1.618,8 en enero, $1.649,2 en febrero, $1.676,9 en marzo y $1.701,5 en abril.

En tanto, para octubre de 2027 proyectaron una cotización de $1.984,9.

Las consultoras recortaron sus previsiones de crecimiento económico

El relevamiento también reflejó un ajuste en las expectativas sobre la actividad económica. Las consultoras y entidades financieras estimaron una contracción del 2,3% del PIB, descontados los efectos estacionales, durante el tercer trimestre de 2026.

Para el último trimestre del año, en cambio, proyectaron una recuperación del 2%. De concretarse, ese resultado marcaría una salida de la recesión técnica que habría registrado la economía en el período anterior. Para el primer trimestre de 2027, anticiparon un crecimiento del 0,9%.

En el promedio de 2026, los participantes del REM calcularon que el PIB real será un 0,7% superior al de 2025. La previsión representa un recorte de 0,8 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

La revisión contrasta con las expectativas que los analistas tenían a comienzos del año, cuando proyectaban una expansión del 3,5%. La evolución irregular de la actividad, con subas y caídas pronunciadas, llevó a los especialistas a reducir sus estimaciones.

Qué proyecta el mercado para el empleo y las tasas de interés

En el mercado laboral, los participantes del relevamiento calcularon que la tasa de desocupación alcanzará el 7,6% de la Población Económicamente Activa durante el tercer trimestre de 2026. Para los últimos tres meses del año, estimaron que llegará al 7,8%.

Ambas proyecciones se ubicaron 0,1 puntos porcentuales por encima de las registradas en la encuesta anterior.

Los participantes del relevamiento calcularon que la tasa de desocupación alcanzará el 7,6% durante el tercer trimestre de 2026. (Foto: archivo)

En cuanto a las tasas de interés, el REM previó que la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) de los bancos privados se ubicará en una tasa nominal anual del 23,90% en noviembre, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,96%.

Para diciembre, los analistas esperan que la tasa nominal anual ascienda al 24%, con una tasa efectiva mensual del 1,97%.

El superávit comercial y las cuentas fiscales

Las proyecciones también anticiparon un saldo comercial favorable mayor al previsto en el relevamiento anterior. Las exportaciones de bienes alcanzarían los US$ 103.434 millones durante 2026, mientras que las importaciones sumarían US$ 75.673 millones.

De esta manera, el superávit comercial llegaría a US$ 27.761 millones, unos US$ 2.060 millones por encima de la estimación previa.

Las proyecciones también anticiparon un saldo comercial favorable mayor al previsto en el relevamiento anterior. (Foto: archivo)

Por último, las consultoras proyectaron un superávit primario de $15,1 billones para el Sector Público Nacional no Financiero en 2026. La cifra representa una mejora de $108.000 millones frente al REM anterior.

Además, ninguno de los participantes del relevamiento estimó que el resultado primario positivo de este año será inferior a los $9 billones.