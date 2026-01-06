En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Reservas
MERCADO DE CAMBIOS

El Banco Central compró USD 83 millones y las reservas alcanzaron el nivel más alto desde enero de 2023

La autoridad monetaria absorbió el 14,5% de la oferta en una jornada de mayor volumen operado y retroceso del dólar mayorista. Expectativa por el vencimiento de deuda el próximo viernes.

El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo. (Foto: archivo).

El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo. (Foto: archivo).
Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Milei
las reservas del banco central alcanzaron el nivel mas alto desde la llegada de milei

La acumulación se produjo en un contexto en el que los inversores se mantienen atentos respecto al vencimiento de deuda que tiene Argentina este viernes por USD 4.200.

La intervención de la autoridad monetaria implicó una emisión de aproximadamente $121.800 millones, que no requerirá esterilización bajo el esquema cambiario vigente en 2026. El resultado se dio en un contexto de mayor volumen operado, con USD 573,4 millones negociados en el segmento de contado, un 49,4% más que en la rueda previa.

santiago bausili.jpg
Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. (Foto: archivo).

Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. (Foto: archivo).

Con ese escenario, el dólar mayorista retrocedió $2,50 o 0,2%, hasta los $1.467,50. El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.533,91, por lo que el tipo de cambio quedó $66,41 o 4,5% por debajo de ese límite. En la jornada, la entidad absorbió el 14,5% de la oferta, un nivel superior al 5% previsto para el régimen actual.

Las reservas internacionales brutas registraron un fuerte incremento y alcanzaron los USD 44.187 millones, tras subir USD 787 millones, el nivel más alto desde enero de 2023.

En el mercado minorista, el dólar al público bajó $5 o 0,3% y cerró a $1.490 para la venta en el Banco Nación. Según informó el Banco Central, el promedio en las entidades financieras fue de $1.437,29 para la compra y $1.488,32 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue terminó la jornada con una suba de $5 o 0,3% y cerró a $1.520 para la venta, luego de haber iniciado el día con una tendencia bajista que lo llevó a tocar los $1.510. En lo que va de enero, el billete marginal acumula una caída de $10.

-

