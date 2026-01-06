El Banco Central compró USD 83 millones y las reservas alcanzaron el nivel más alto desde enero de 2023

Las reservas internacionales brutas registraron un fuerte incremento y alcanzaron los USD 44.187 millones, tras subir USD 787 millones, el nivel más alto desde enero de 2023.

En el mercado minorista, el dólar al público bajó $5 o 0,3% y cerró a $1.490 para la venta en el Banco Nación. Según informó el Banco Central, el promedio en las entidades financieras fue de $1.437,29 para la compra y $1.488,32 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue terminó la jornada con una suba de $5 o 0,3% y cerró a $1.520 para la venta, luego de haber iniciado el día con una tendencia bajista que lo llevó a tocar los $1.510. En lo que va de enero, el billete marginal acumula una caída de $10.