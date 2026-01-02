El Banco Central abrió un sumario contra la AFA por presuntas maniobras cambiarias por US$ 240 millones

Dónde está poniendo la lupa el Banco Central

De acuerdo a información que trascendió, el análisis se concentra en contratos firmados con empresas y entidades con sede fuera del país. Hasta la reinstalación del cepo en 2019, los cobros se realizaban sin inconvenientes. Sin embargo, con el endurecimiento de las restricciones cambiarias, la AFA habría modificado la forma de percibir esos dólares, una decisión que hoy está bajo la lupa del Central.

Embed

Las operaciones cuestionadas corresponden, principalmente, al período comprendido entre 2019 y 2021, antes de que se implementara el esquema de cobros en el que aparece involucrado el empresario Javier Faroni, a través de la firma Tourprodenter. Para los investigadores, ese mecanismo habría permitido sortear las limitaciones para ingresar divisas al mercado oficial.

La normativa cambiaria establece que los pagos provenientes del exterior deben ingresarse al país y liquidarse en pesos al tipo de cambio oficial. Durante los años de cepo más estricto, esa conversión implicaba una fuerte pérdida económica por la brecha con los dólares financieros, lo que habría motivado la búsqueda de alternativas.

Sponsoreo, derechos de televisación y aportes de organismos internacionales

Uno de los ejes centrales del sumario es el contrato de sponsoreo con Adidas, vigente desde noviembre de 2017 y con un compromiso total de 260 millones de euros hasta 2030.

En los primeros años, la AFA recibía esos fondos a través del banco Credicoop. Tras el regreso del cepo, pasó a operar con el banco BST. En ese contexto, parte de los ingresos provenientes de la marca deportiva comenzaron a ser categorizados como donaciones, una figura que estaba exceptuada de la obligación de liquidar divisas al tipo de cambio oficial.

La máxima entidad monetaria sostiene que esos pagos, que suman cerca de 95 millones de euros, no cumplían con los requisitos para ser considerados donaciones, y por ende, plantea que deberían haber sido reconvertidos a pesos según la cotización oficial.

tapiajpg

También se analizan contratos de televisación firmados con FSLA Holdings (Fox Sports) junto a Imagen Satelital y con la empresa ARG Football Distribution. En esos casos, los montos que no habrían sido liquidados correctamente ascenderían a unos 110 millones de dólares.

El sumario incluye, además, transferencias realizadas por la FIFA y la Conmebol, que abarcan subsidios para el fútbol femenino, ayudas extraordinarias durante la pandemia, premios deportivos y reintegros vinculados a concentraciones en el exterior. Según el cálculo preliminar del BCRA, en estos conceptos se habrían liquidado de manera irregular unos 6,7 millones de dólares provenientes de la FIFA y 14,6 millones desde la Conmebol.

En total, el Banco Central estima que los contratos bajo análisis representan unos 131,3 millones de dólares y cerca de 95 millones de euros, lo que equivale a más de 240 millones de dólares. La sospecha es que una parte significativa de esos fondos habría ingresado al país a través del dólar financiero, especialmente mediante operaciones de contado con liquidación, en lugar de pasar por el mercado oficial.

Por ahora, el expediente se tramita en el ámbito administrativo. Un sumario cambiario puede derivar en multas económicas o en inhabilitaciones para operar en el mercado de cambios. Los investigados son la AFA como persona jurídica, su actual presidente Claudio Tapia y quienes estuvieron a cargo de la tesorería durante ese período, Pablo Toviggino y Alejandro Nadur. No hay, al momento, una causa judicial abierta.