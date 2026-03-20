El PBI creció en 2025 pero mostró señales de desaceleración: qué sectores impulsaron la economía
El INDEC informó que en el último trimestre del año pasado se notó un incremento económico del 2,1%. En tanto, el número final de la temporada dejó una suba del 4,4%.
El PBI creció en 2025 pero mostró señales de desaceleración: qué sectores impulsaron la economía.
El Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló una suba de 4,4% en todo el año, según informó el INDEC. A pesar del crecimiento, los datos reflejan una desaceleración respecto de períodos anteriores, lo que enciende señales de alerta sobre el ritmo de la recuperación económica.
El informe oficial señala que la expansión estuvo impulsada principalmente por el consumo privado, las exportaciones y la inversión, en un contexto donde algunos sectores comenzaron a mostrar caídas.
Durante 2025, el crecimiento interanual del PBI estuvo explicado por el avance del consumo privado (7,9%), junto con el aumento de las exportaciones (7,6%) y de la formación bruta de capital fijo (16,4%). El consumo público, en tanto, registró una leve suba del 0,2%.
En cuanto a los sectores económicos, se destacaron por su desempeño:
Intermediación financiera: +24,7%
Explotación de minas y canteras: +8%
Hoteles y restaurantes: +7,4%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: +6,2%
Por el contrario, algunos rubros mostraron retrocesos, como Pesca (-15,2%), el trabajo en hogares privados (-1,1%) y la administración pública y defensa (-1%). El informe también detalló que el consumo privado representó el 70% del PBI, consolidándose como el principal motor de la economía.
Qué pasó con la economía en el último trimestre de 2025
En el cuarto trimestre del año, el PBI registró una suba interanual del 2,1% y un crecimiento del 0,6% respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados.
En ese período, se observaron comportamientos dispares:
Exportaciones: +5% trimestral
Consumo privado: +1,7%
Consumo público: -1%
Inversión (capital fijo): -2,8%
En la comparación interanual del trimestre, las exportaciones lideraron la mejora con un incremento del 10,9%. Por sectores, los mayores avances se dieron en intermediación financiera (17,2%), agro (16,1%) y pesca (10,6%).
Señales de alerta en la economía
Si bien el crecimiento anual fue positivo, la desaceleración en el último tramo del año y la caída en la inversión y el gasto público generan dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación.
El desempeño del consumo privado y las exportaciones seguirá siendo clave en 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y la evolución del contexto internacional.