El PBI creció en 2025 pero mostró señales de desaceleración: qué sectores impulsaron la economía. 

Qué pasó con la economía en el último trimestre de 2025

En el cuarto trimestre del año, el PBI registró una suba interanual del 2,1% y un crecimiento del 0,6% respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados.

En ese período, se observaron comportamientos dispares:

Exportaciones: +5% trimestral

Consumo privado: +1,7%

Consumo público: -1%

Inversión (capital fijo): -2,8%

En la comparación interanual del trimestre, las exportaciones lideraron la mejora con un incremento del 10,9%. Por sectores, los mayores avances se dieron en intermediación financiera (17,2%), agro (16,1%) y pesca (10,6%).

Caputo Luis El ministro de Economía Luis Caputo.

Señales de alerta en la economía

Si bien el crecimiento anual fue positivo, la desaceleración en el último tramo del año y la caída en la inversión y el gasto público generan dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación.

El desempeño del consumo privado y las exportaciones seguirá siendo clave en 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre económica y la evolución del contexto internacional.