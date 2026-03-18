El desempleo creció en el último trimestre de 2025: a qué valor llegó

Las tasas de actividad y de empleo

Las tasas de actividad y empleo se mantuvieron relativamente estables. La primera se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%, con una baja de 0,4 puntos frente al trimestre anterior y de 0,7 en la comparación interanual.

El deterioro del empleo se explica principalmente por la caída del trabajo formal, que retrocedió 0,8 puntos porcentuales, parcialmente compensado por un leve incremento del empleo informal, que subió 0,1 puntos.

El impacto en los jóvenes y las mujeres

El impacto fue más marcado entre los jóvenes. En el segmento de 14 a 29 años, la desocupación creció 3 puntos porcentuales en mujeres y 3,7 puntos en varones. En cambio, entre las personas de 30 a 64 años, los indicadores se mantuvieron sin grandes cambios.

En términos de composición, los jóvenes concentraron la mayor parte del desempleo: las mujeres de hasta 29 años representaron el 23,1% del total de desocupados y los varones el 27,9%. En los grupos de 30 a 64 años, las mujeres alcanzaron el 22,8% y los varones el 23,6%, mientras que la incidencia en mayores de 65 años fue marginal.

Tiempo de búsqueda y sectores

Respecto al tiempo de búsqueda laboral, el 30,9% de los desocupados llevaba más de un año intentando conseguir empleo. Otro 24,9% lo hacía desde hacía entre uno y tres meses, mientras que el 15,9% se distribuía en períodos menores a un mes.

Por sectores, la construcción encabezó la lista de actividades de origen de los desocupados, con el 19,3%, seguida por comercio (16%), servicio doméstico (11,3%) e industria manufacturera (9,7%).

El impacto de la desocupación por región

En el análisis territorial, algunos aglomerados urbanos mostraron tasas por encima del promedio nacional. Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos registraron un 9,5% de desocupación. En el otro extremo, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis exhibieron los niveles más bajo con 0,6%, 1,3% y 1,5%, respectivamente.

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Por regiones, el Gran Buenos Aires lideró con 8,6%, seguido por la región pampeana (7,7%). Más atrás se ubicaron el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).