Un amigo de Emanuel Ortega respondió por él y lanzó una frase tajante sobre Julieta Prandi

"Ahora, me responde y me dice: 'Por supuesto que la decisión de separación fue de común acuerdo. Lo que no fue de común acuerdo tiene que ver con la decisión de hacerlo público, ni comunicarlo de esta manera. Esa fue una necesidad unilateral que Emanuel no comparte ni creyó necesaria. En cuanto al cierre del vínculo, correcto. Es definitivo'", leyó el periodista.

De esta manera, el mensaje atribuido al entorno de Ortega planteó dos cuestiones diferentes: por un lado, sostuvo que la decisión de terminar la relación habría sido consensuada por ambos; por otro, señaló que el músico no habría estado de acuerdo con la manera en que Prandi decidió comunicar públicamente la noticia.

La situación generó sorpresa en el estudio, especialmente por el hecho de que la respuesta no habría sido enviada directamente por Emanuel, sino por una persona que se identificó como un amigo y prefirió mantener su identidad en reserva. Al escuchar el relato, Marina Calabró puso en duda la particularidad del intercambio y expresó su desconcierto. "Qué raro que alguien le escriba casi comunicados desde su WhatsApp a Emanuel Ortega. Es rarísimo", opinó la conductora.

Cabe recordar que Julieta Prandi anunció la separación el 12 de octubre, después de seis años de relación y apenas 27 días de haberse casado con el músico. En aquel momento, comunicó que había decidido dar un paso al costado y pidió respeto por la intimidad de ambos. Días después, Ortega también se expresó públicamente y manifestó su desacuerdo con las formas en las que se había hecho pública la ruptura.