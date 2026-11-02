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Un amigo de Emanuel Ortega respondió por él y lanzó una frase tajante sobre Julieta Prandi

En PrimiciasYa intentaron comunicarse con Emanuel Ortega y recibió una inesperada respuesta de una persona que aseguró ser su amigo. Desde ese mismo número, aclararon qué piensa el músico sobre la separación y la polémica por cómo se hizo pública.

2 nov 2026, 18:44
Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos y, en las últimas horas, apareció una nueva información que volvió a poner el foco en el futuro de la expareja. Nahuel Saa contó este lunes en PrimiciasYa (América TV) que intentó comunicarse con el músico para consultarle si existía alguna posibilidad de retomar la relación con la modelo.

El periodista explicó que, aunque envió el mensaje al teléfono de Ortega, recibió primero una respuesta de una persona que se presentó como amigo del cantante y aclaró que, al menos por un tiempo, el dispositivo no estaría siendo utilizado por él. "Le mandé un mensaje a Emanuel Ortega y respondieron desde su celular sobre esto, sobre la posibilidad de que vuelva con Julieta Prandi, porque ella dijo hoy en el mediodía que pensaba que no había vuelta atrás", relató Saa al reconstruir el intercambio.

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Luego, el cronista reprodujo las palabras de quien contestó desde el teléfono del artista: "Y me dice: 'Buenas tardes, Nahuel. Te hablo un amigo de Emanuel. Preferiría no revelar mi nombre. Este teléfono, al menos por unas semanas, ya no lo maneja él'".

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Sin embargo, la respuesta más contundente llegó después, cuando Saa compartió el contenido de un segundo mensaje que recibió desde ese mismo número. Allí, la persona que dijo hablar en nombre del músico hizo una aclaración sobre los términos en los que se habría producido la ruptura y dejó en claro que no habría posibilidades de una reconciliación.

"Ahora, me responde y me dice: 'Por supuesto que la decisión de separación fue de común acuerdo. Lo que no fue de común acuerdo tiene que ver con la decisión de hacerlo público, ni comunicarlo de esta manera. Esa fue una necesidad unilateral que Emanuel no comparte ni creyó necesaria. En cuanto al cierre del vínculo, correcto. Es definitivo'", leyó el periodista.

De esta manera, el mensaje atribuido al entorno de Ortega planteó dos cuestiones diferentes: por un lado, sostuvo que la decisión de terminar la relación habría sido consensuada por ambos; por otro, señaló que el músico no habría estado de acuerdo con la manera en que Prandi decidió comunicar públicamente la noticia.

La situación generó sorpresa en el estudio, especialmente por el hecho de que la respuesta no habría sido enviada directamente por Emanuel, sino por una persona que se identificó como un amigo y prefirió mantener su identidad en reserva. Al escuchar el relato, Marina Calabró puso en duda la particularidad del intercambio y expresó su desconcierto. "Qué raro que alguien le escriba casi comunicados desde su WhatsApp a Emanuel Ortega. Es rarísimo", opinó la conductora.

Cabe recordar que Julieta Prandi anunció la separación el 12 de octubre, después de seis años de relación y apenas 27 días de haberse casado con el músico. En aquel momento, comunicó que había decidido dar un paso al costado y pidió respeto por la intimidad de ambos. Días después, Ortega también se expresó públicamente y manifestó su desacuerdo con las formas en las que se había hecho pública la ruptura.

     

 

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