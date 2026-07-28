Cola quedó eliminado de Gran Hermano y sorprendió a todos con una declaración de amor a Devi

Cola fue el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada y su salida de la casa más famosa del país dejó de todo: lágrimas, aplausos y una frase que nadie esperaba.
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Cola abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público y protagonizó una despedida cargada de humor y emoción.
Cola fue el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada y su salida de la casa más famosa del país dejó de todo: lágrimas, aplausos y una frase que nadie esperaba.
Antes de cruzar la puerta, el participante se despidió de sus compañeros con un mensaje sentido: "Chicos, sean felices. Me voy bien, me voy contento". Charlotte Caniggia, una de las más afectadas por la eliminación, no pudo contener la emoción y le gritó "¡Te amo! ¡Nos vemos afuera!", a lo que Cola le respondió con la misma efusividad mientras avanzaba por la pasarela.
El verdadero condimento de la noche llegó cuando Cola se dirigió a Juan Pablo "Devi" De Vigili, el participante que ingresó como visita la semana pasada y por quien el eliminado había mostrado interés desde el primer momento, aunque sin ser correspondido. Entre risas generales, Cola lanzó: "Devi, te amo".
La frase generó una ola de aplausos y carcajadas entre los presentes, incluido el propio Devi, que tomó el momento con humor. Ya en la puerta de salida, Cola cerró con una promesa que terminó de robarse la escena: "La próxima vez que me vean no voy a estar más soltero".
Devi, por su parte, reaccionó con una sonrisa y resumió la situación con una frase corta: "¡Qué personaje!".
Charlotte Caniggia construyó una de las amistades más llamativas de su paso por Gran Hermano junto a Sebastián Cola, con quien ingresó al reality hace pocas semanas. Sin embargo, ambos quedaron en el centro de la polémica luego de recibir un llamado de atención de la producción: repetidas veces se comunicaban en inglés dentro de la casa para hacer comentarios sobre sus compañeros o analizar estrategias sin que el resto entendiera. Ante esta situación, El Big intervino directamente y les advirtió que "eso está prohibido", dejando en claro que no pueden mantener conversaciones en otro idioma para evitar que los demás jugadores o el público comprendan lo que dicen.
El episodio generó sorpresa dentro de la casa y despertó preocupación entre los fanáticos, ya que en ediciones anteriores actitudes fuera de reglamento derivaron en sanciones severas. Charlotte y Sebastián solo recibieron una advertencia y siguieron adelante en el juego, consolidándose como uno de los dúos más comentados de esta edición.