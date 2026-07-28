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El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: "24 horas"

La Justicia le dio 24 horas a Mauro Icardi para cumplir con una medida clave en la causa que mantiene con Wanda Nara por la documentación de sus hijas. Wanda Nara también deberá acreditar el cumplimiento del trámite en ese mismo plazo.

28 jul 2026, 17:07
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El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: 24 horas

El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: "24 horas"

El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: 24 horas

El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: "24 horas"

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar con una nueva resolución que podría destrabar el conflicto por la documentación de Francesca e Isabella, cuyos pasaportes fueron sustraídos durante el robo que sufrió la conductora en su casa de Milán.

De acuerdo con el fallo difundido en DDM (América TV), el Juzgado de Familia de Turno ordenó al futbolista que, en un plazo perentorio de 24 horas, complete y firme el formulario indispensable para iniciar el trámite de emisión de los nuevos pasaportes de las menores.

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En la resolución, el magistrado también dejó en claro cuáles serán las consecuencias en caso de que alguna de las partes no acate lo ordenado. El escrito establece que quien incumpla con la intimación podría recibir una multa de 200 millones de pesos, además de quedar expuesto a la aplicación de otras medidas de mayor gravedad.

Bajo apercibimiento de imponer una multa de que fijo en la suma de pesos doscientos millones a la parte incumplidora y a favor de la contraria…, explica el escrito judicial.

En cuanto al procedimiento, el juez dispuso que Mauro deberá remitir el formulario firmado, junto con una copia de su pasaporte, a través de WhatsApp a la licenciada Fernanda Mattera. La profesional será la encargada de hacer llegar esa documentación a la empresaria, quien luego contará con un plazo de 24 horas para acreditar que inició las gestiones necesarias para la emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.

Por otra parte, la resolución también se pronuncia sobre el pedido para impedir la salida del país de las menores. En ese sentido, el magistrado aclaró que esa solicitud quedará supeditada al cumplimiento de la intimación cursada a ambas partes, mientras avanza el trámite destinado a regularizar la documentación de las pequeñas.

En la resolución también contempló el pedido para extender el plazo de regreso de Wanda a la Argentina. Sin embargo, dejó establecido que antes deberán completarse y acreditarse todas las gestiones relacionadas con la emisión de los nuevos pasaportes de las niñas, además de conocerse el resultado de ese trámite.

La resolución judicial se conoció pocas horas después de que la mayor de las Nara explotara contra su expareja en sus redes sociales, donde lo acusó de demorar la firma de la documentación para renovar los pasaportes de sus hijas. Además, compartió el video del robo que sufrió en su casa de Milán para respaldar su versión de los hechos y responder a las dudas que, según aseguró, instaló su expareja.

Del otro lado, el futbolista y sus abogadas sostienen una postura diferente sobre el conflicto y continúan presentando distintos recursos judiciales tanto en los tribunales argentinos como en los italianos.

Qué dijo Wanda Nara de Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a expresar su enojo públicamente con Mauro Icardi a través de las redes sociales. Luego del robo que sufrió en su casa de Milán, donde desaparecieron los pasaportes de sus hijas, la conductora apuntó otra vez contra el futbolista por las demoras para resolver la situación.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria cuestionó a su expareja por no haber firmado la documentación necesaria para avanzar con el trámite y reiteró que esa situación le impide regresar a la Argentina junto a las niñas.

"Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van diez días del robo, se mostró brindando y festejando a minutos de dónde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", lanzó indignada Wanda desde sus historias.

"Rey tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene los chicos. O te pensas que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar", redobló la apuesta con otro fuerte mensaje.

Por último, cerró con una nueva chicana dirigida al delantero, quien continúa sin club tras su salida del Galatasaray de Turquía: "Baby gasta tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos".

En pocas palabras

  • Justicia intimó: Mauro Icardi tiene 24 horas para firmar formularios de pasaportes de sus hijas.
  • Sanción económica: Incumplir la orden judicial podría acarrear una multa de 200 millones de pesos.
  • Trámite a seguir: Wanda Nara deberá acreditar el inicio de las gestiones en el mismo plazo.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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