El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas: "24 horas"

En cuanto al procedimiento, el juez dispuso que Mauro deberá remitir el formulario firmado, junto con una copia de su pasaporte, a través de WhatsApp a la licenciada Fernanda Mattera. La profesional será la encargada de hacer llegar esa documentación a la empresaria, quien luego contará con un plazo de 24 horas para acreditar que inició las gestiones necesarias para la emisión de los nuevos pasaportes de sus hijas.

Por otra parte, la resolución también se pronuncia sobre el pedido para impedir la salida del país de las menores. En ese sentido, el magistrado aclaró que esa solicitud quedará supeditada al cumplimiento de la intimación cursada a ambas partes, mientras avanza el trámite destinado a regularizar la documentación de las pequeñas.

En la resolución también contempló el pedido para extender el plazo de regreso de Wanda a la Argentina. Sin embargo, dejó establecido que antes deberán completarse y acreditarse todas las gestiones relacionadas con la emisión de los nuevos pasaportes de las niñas, además de conocerse el resultado de ese trámite.

La resolución judicial se conoció pocas horas después de que la mayor de las Nara explotara contra su expareja en sus redes sociales, donde lo acusó de demorar la firma de la documentación para renovar los pasaportes de sus hijas. Además, compartió el video del robo que sufrió en su casa de Milán para respaldar su versión de los hechos y responder a las dudas que, según aseguró, instaló su expareja.

Del otro lado, el futbolista y sus abogadas sostienen una postura diferente sobre el conflicto y continúan presentando distintos recursos judiciales tanto en los tribunales argentinos como en los italianos.

Qué dijo Wanda Nara de Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a expresar su enojo públicamente con Mauro Icardi a través de las redes sociales. Luego del robo que sufrió en su casa de Milán, donde desaparecieron los pasaportes de sus hijas, la conductora apuntó otra vez contra el futbolista por las demoras para resolver la situación.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria cuestionó a su expareja por no haber firmado la documentación necesaria para avanzar con el trámite y reiteró que esa situación le impide regresar a la Argentina junto a las niñas.

"Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van diez días del robo, se mostró brindando y festejando a minutos de dónde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina", lanzó indignada Wanda desde sus historias.

"Rey tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene los chicos. O te pensas que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar", redobló la apuesta con otro fuerte mensaje.

Por último, cerró con una nueva chicana dirigida al delantero, quien continúa sin club tras su salida del Galatasaray de Turquía: "Baby gasta tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos".