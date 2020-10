La estrategia del Banco Central para "aguantar" en un clima de incertidumbre

El presidente negó una devaluación en el coloquio de IDEA (Foto: Captura de pantalla)

En su programa por A24, Maxi Montenegro analizó las perspectivas de la situación de la cotización del dólar, luego de las palabras del presidente Alberto Fernández en el coloquio de IDEA negando una devaluación.

"El valor del Dólar del 'Contado con Liqui' ($162) es preocupante porque es con el que se mueven las grandes empresas. Compran a ese valor porque hay incertidumbre. Cuánto más grande sea la brecha, mayor es la presión para el BCRA para mantener el valor del cambio oficial a $77".

"El gobierno perdió una gran oportunidad para achicar la brecha cuando se anunció el acuerdo con la deuda. Guzmán quería ir hacia una convergencia entre el dólar oficial con los alternativos, que en ese momento estaban mucho más bajos que ahora".

"Por ahora, seguir con el plan 'aguantar' implica: Subir las tasas de interés, Activar el 'swap' con China, Venta de bonos en dólares (para contener el 'contado con liqui'), esperar los dólares de la soja, negociar los dólares que quedaron del préstamo del FMI y no devaluar más que la inflación".

"Kristalina Georgieva le pide al gobierno una hoja de ruta para saber cuál es la dirección que se adopta. Con medidas aisladas no se soluciona la crisis. El problema es que si no das certidumbres, es difícil que las grandes empresas aporten dólares a la economía argentina".

"El presidente no tiene nada que decir sobre los depósitos en dólares. La única garantía es la del propio sistema financiero. Ni con las crisis de Cristina, de Macri o ahora, hubo problemas para los bancos para devolver depósitos. El tema es no generar incertidumbres. Hoy se puede afrontar hasta el retiro del 90% de los depósitos. Hay que generar confianza para que esto no ocurra".

