Fin del Impuesto PAIS: cómo impactará en importaciones, pagos con tarjetas y el turismo exterior

Embed

Esto comienza a impactar en los importadores, en la producción y también lo hará, cuando ya no tenga más vigencia, en los viajes al exterior o compras con tarjetas de créditos. Los precios de los pasajes o artículos que se compren en el exterior - o se consuman - y se paguen con tarjeta ya no tendrá la alícuota del impuesto PAIS. Aunque se mantenga el precio original en dólares, euros o reales, por ejemplo, la conversión al tipo de cambio oficial en pesos ya no tendrá el peso de ese impuesto.