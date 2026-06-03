La Negra Vernaci publicó una impactante carta abierta sobre la marcha de Ni Una Menos: "Si es machista..."

Embed

En otro de los pasajes más resonantes, el texto remarca las experiencias compartidas por miles de mujeres desde edades muy tempranas: "La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo. Y bajó la vista y se calló la boca. Y de todos modos le gritaron a los diez y a los once y a los ocho las mismas barbaridades que me gritaron a mí".

Para concluir, la Negra Vernaci tomó la palabra y transformó la lectura en un mensaje profundamente personal. "Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no fui a la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... y merecía respeto", expresó.

Y cerró con una reflexión que sintetizó el sentido de la movilización: "Hoy salgo por vos porque es salir por todas. Y salir por todas, es salir por mí. Ojalá este país sea mañana más justo y más igualitario. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria".

Elizabeth Vernaci - captura Olga

Cuál fue la irónica reacción de Elizabeth Vernaci el día que se enteró que le levantaban su programa en Radio Pop

La noticia tomó por sorpresa a Elizabeth Vernaci y a todo su equipo a mediados de marzo pasado. Después de que se conociera la decisión de levantar su ciclo en Radio Pop, la conductora regresó al aire y no pudo ocultar el impacto que le generó la situación.

La popular locutora dejó entrever que el final de su programa no se produjo de la manera que hubiera deseado y sugirió que detrás de la determinación hubo cuestiones empresariales que no contemplaron determinadas circunstancias. Aunque evitó profundizar en el conflicto, reconoció que hubo aspectos del proceso que la tomaron desprevenida y con los que no está de acuerdo.

Al cerrar la emisión, La Negra intentó ponerle algo de humor al difícil momento y lanzó: “Cerremos acá todo. ¿Vamos a comprar pollo al frente? Hoy tenemos el festejo. Ay, será de Dios, con estas noticias que van y vienen… Lo que es tener un correveidile, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Noticias que ya tendrán, en su debido momento”.

Embed

Minutos después, se refirió de manera más directa al escenario que atraviesa y reveló el desconcierto que generó la comunicación recibida. “Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero ya lo vamos a dar a conocer en el momento en el que consideremos que sea el adecuado. Pero bueno, nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época nada más. Decímelo en Navidad, en Año Nuevo… hasta el 10 de enero”, expresó.

El malestar de la conductora estaría relacionado con el momento del año en que se tomó la decisión, ya que gran parte de las emisoras ya tienen definidas sus grillas de programación. Por ese motivo, iniciar un nuevo proyecto radial podría representar un desafío mayor.

Sin embargo, fiel a su estilo, cerró con una frase que dejó entrever resignación y expectativa por lo que vendrá: “Pero la gente va mutando y un día estás acá, otro estás allá, y algún día nos veremos cara a cara, corazón”, concluyó.