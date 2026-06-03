Apareció un video íntimo de Tamara Paganini y Brian Sarmiento en Gran Hermano que más golpea a Danelik

"¿No podemos dormir un día juntos?", le planteó Brian a Tamara, quien le respondió sonriendo: "Bueno, pero yo te hago cucharita a vos". Y luego de ese picante cruce en tono de humor ambos se levantaron y siguieron caminos distintos.

Esa secuencia generó un enorme revuelo y muchos cuestionaron la actitud de Brian dentro del reality ya que ese acercamiento con Tamara podría romper el corazón de Danelik a la distancia tras el romance que viven tras conocerse en el reality.

Caber recordar que el ex futbolista en más de una oportunidad remarcó lo que siente por Danelik. Sin embargo, quedó en el centro de la polémica tras su sorpresivo acercamiento a Tamara.

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La confesión de Danelik sobre su encuentro íntimo con Brian Sarmiento en un hotel

Antes del regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano, Danelik sorprendió al contar detalles inéditos de los encuentros íntimos que llegaron a compartir.

Luego de su eliminación de la competencia pudo reencontrarse con el ex futbolista ya eliminado también en ese momento, donde finalmente concretaron en la intimidad su relación sellando así el vínculo amoroso.

Y si bien duró pocos días, dado que el ex futbolista reingresó al juego de la mano del repechaje, fue Danelik quien en las últimas horas contó nuevos detalles de su encuentro hot con Sarmiento, luego de haber confirmado días pasados su la concreción amorosa entre los dos.

"Si obvio estuve con él. Lo veníamos pateando hace mucho tiempo, era algo que iba a pasar. O sea, no es noticia", admitió la influencer tucumana.

"Me sorprendió que él quería en la casa de Gran Hermano. Brian se olvidaba de las cámaras, pero yo era algo que no podía, porque yo escucho todo. No quería enfrente de la cámara. Estaban grabando y pensaba que me iban a agarrar si me metía una mano", concluyó.