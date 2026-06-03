Apareció un video íntimo de Tamara Paganini y Brian Sarmiento en Gran Hermano que más golpea a Danelik

Brian Sarmiento y Tamara Paganini protagonizaron un sorpresivo momento en la casa de Gran Hermano que generó revuelo en las redes y los seguidores del programa.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Se conoció un video de Tamara Paganini y Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano que podría destrozar por completo a Danelik.
Brian Sarmiento y Tamara Paganini protagonizaron un sorpresivo momento en la casa de Gran Hermano que generó revuelo en las redes y los seguidores del programa.
En las imágenes que se viralizaron se ve al ex futbolista con Tamara muy compinches y a pura sonrisa en la cama, lo que podría significar un golpe directo a Danelik, quien espera a Brian en el exterior.
Los participantes se llevan demasiado bien y todo quedó expuesto en un video que se viralizó en X en los últimos días, donde se los ve a pura risa y chistes abrazados en la misma cama.
"¿No podemos dormir un día juntos?", le planteó Brian a Tamara, quien le respondió sonriendo: "Bueno, pero yo te hago cucharita a vos". Y luego de ese picante cruce en tono de humor ambos se levantaron y siguieron caminos distintos.
Esa secuencia generó un enorme revuelo y muchos cuestionaron la actitud de Brian dentro del reality ya que ese acercamiento con Tamara podría romper el corazón de Danelik a la distancia tras el romance que viven tras conocerse en el reality.
Caber recordar que el ex futbolista en más de una oportunidad remarcó lo que siente por Danelik. Sin embargo, quedó en el centro de la polémica tras su sorpresivo acercamiento a Tamara.
Antes del regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano, Danelik sorprendió al contar detalles inéditos de los encuentros íntimos que llegaron a compartir.
Luego de su eliminación de la competencia pudo reencontrarse con el ex futbolista ya eliminado también en ese momento, donde finalmente concretaron en la intimidad su relación sellando así el vínculo amoroso.
Y si bien duró pocos días, dado que el ex futbolista reingresó al juego de la mano del repechaje, fue Danelik quien en las últimas horas contó nuevos detalles de su encuentro hot con Sarmiento, luego de haber confirmado días pasados su la concreción amorosa entre los dos.
"Si obvio estuve con él. Lo veníamos pateando hace mucho tiempo, era algo que iba a pasar. O sea, no es noticia", admitió la influencer tucumana.
"Me sorprendió que él quería en la casa de Gran Hermano. Brian se olvidaba de las cámaras, pero yo era algo que no podía, porque yo escucho todo. No quería enfrente de la cámara. Estaban grabando y pensaba que me iban a agarrar si me metía una mano", concluyó.