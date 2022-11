Gerardo Morales en IEFA: "Argentina puede exportar en 4 años 10.000 millones de dólares en Litio"

Las definiciones del gobernador se realizaron durante el panel sobre “Minería y metales en la transición de una economía neta cero”, organizado por IEFA. Allí, Morales destacó que, junto a San juan y Salta, es la primera región creada “para tener una política de inversiones en minerales sólidos con un desarrollo en común”.

En el futuro, resaltó, la Argentina será un “actor central” para el mundo y para las exportaciones e ingreso de dólares al Banco Central, que no dependerán sólo de la soja, sino también de la minería y la energía. Es un “un plan estratégico, que puede llevar unos años, pero a la vez resolver muchos de los problemas del país”, dijo Morales.

La minería en la transición energética

También desde el ámbito público, en el panel se sumó la secretaria de Minería, María Fernanda Ávila, quien valoró el rol de la Argentina en los minerales sólidos, que “está en el foco internacional”, y por eso el Gobierno busca generar “un ambiente favorable para las inversiones”.

Panel MInería IEFA Usar.jpg Panel sobre minería en IEFA Latam Forum. (IEFA)

Además, Ávila destacó que la explotación minera en la Argentina genera empleo para 35 mil personas. “Hemos tenido un crecimiento sostenido del empleo en los últimos 24 meses, son trabajos en blanco, de los mejores remunerados. Se duplica en forma indirecta, y genera espacio de trabajo y residencia alejados de los grandes polos concentrados del país, y eso es muy bueno”, añadió.

Argentina y la producción de cobre

El tercer invitado en el panel fue Adam Lundin, CEO de Josemaria Resources, una de las empresas más importantes de la explotación de Cobre en la región, quien aseguró que la Argentina “tiene un futuro muy positivo en Cobre”.

Y amplió: “Por ahora no produce cobre, pero hay materia prima para que pueda entrar el top ten en un futuro cercano. Hay que actualizar la infraestructura y es muy relevante con la comunidad local jugando fuerte para ese desarrollo”.

Al respecto, Ávila señaló que en la actualidad hay 5 proyectos, pero aún no hay producción de cobre, y explicó que la más avanzada es el de la empresa de Lundin, que en San Juan tiene un desarrollo sostenido.

Por su parte, Morales aclaró que la Argentina no exportará las 65.000 toneladas de cobre que produce chile, pero aventuró que, si los desarrollos son sostenidos, “en 15 años el país puede tener un gran nivel de producción”.

La inflación y los humedales se debatieron en IEFA

Antes del cierre del panel, Gerardo Morales reiteró la importancia del desarrollo en la minería y la energía como polos de explotación económica de cara al futuro.

“Si trabajamos seriamente con este desarrollo, en pocos años resolveremos la inflación. Podrá llevar 5 o 10 años, tendremos una Argentina bien parada, con inflación 0 y una vida mejor para todos”, expresó el gobernador.

Sin embargo, por otro lado, fue muy crítico con cómo se está manejando el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso, donde los trabajos puede hacer frenar la explotación minera para estudiar el “impacto ambiental “, y eso es algo que el grupo de provincias involucradas en el sector “no está dispuesto a aceptar”.

“No podemos aceptar que legisladores que no conocen del tema y analizan, sin conocimientos de medio ambiente, todo desde el bar de la esquina del Congreso, imponga esta ley que puede detener por un tiempo la producción. Tenemos que tener claro que si no resolvemos las necesidades ambientales no habrá humedales para cuidar”, puntualizó.