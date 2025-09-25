En vivo Radio La Red
INDEC: la pobreza bajó a 31,6% en el primer semestre de 2025

El organismo reportó una baja de 6,5 puntos en relación con los últimos seis meses de 2024 y una fuerte caída con respecto al mismo período del año pasado, que había sido de 52,9%. La indigencia llegó a 6,9%.

La pobreza bajó al 31

La pobreza bajó al 31,6% en Argentina en el primer semestre de 2025. 

El nivel de pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra representa una caída de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el segundo semestre de 2024.

En paralelo, el índice de indigencia se redujo al 6,9%, lo que afecta a 3,2 millones de habitantes. Al inicio del gobierno de Javier Milei, la pobreza había escalado al 52,9%, situación que alcanzaba a casi 25 millones de argentinos en el primer semestre de 2024. Un año después, el indicador muestra una mejora significativa, al bajar hasta 31,6%, lo que equivale a unos 15 millones de personas en esa situación.

Ingresos y canasta básica

El informe oficial explica que la baja en los niveles de pobreza se relaciona con el aumento de ingresos durante el período. En promedio, el ingreso total familiar subió 26,3%, mientras que el costo de la canasta básica creció 13%.

Aun así, la brecha de pobreza sigue siendo alta: se ubicó en 37%, lo que refleja la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la canasta básica total.

Captura

En números, el ingreso promedio de los hogares pobres fue de $671.492, frente a una canasta básica de $1.065.691.

Quiénes son los más afectados

El informe del INDEC muestra fuertes desigualdades según la edad:

  • Niños de 0 a 14 años: 45,4% vive en hogares pobres.
  • Jóvenes de 15 a 29 años: 37%.
  • Adultos de 30 a 64 años: 27,7%.
  • Mayores de 65 años: 10,8%.

El Noreste (NEA) sigue siendo la región más afectada, con 39% de pobreza, seguido por Cuyo (33,8%) y el Noroeste (NOA). En contraste, la Patagonia registró el menor índice (27%), seguida por la región Pampeana (30,5%).

El 45,4% de los chicos menores de 14 años son pobres

Respecto de la medición del semestre anterior, la pobreza infantil registró una baja de 6,5 puntos porcentuales. En aquel momento, los niños menores de 14 años por debajo de la línea de la pobreza eran el 51,9%.

La recopilación de datos señaló que la franja etaria con números más críticos es la que va entre los 12 y 17 años. Allí, la pobreza alcanza al 40,4% de ellos; le sigue el grupo de 6 a 11 años, con un 38,6%, y nenes hasta 5 años, con el 21,1%.

