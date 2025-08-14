Se hizo viral: Julieta Poggio habló de pobreza y lanzó una frase que encendió las redes

Julieta Poggio volvió a ser tendencia en las redes sociales tras compartir su reflexión sobre cómo combatir la pobreza y el hambre en el mundo, lo que generó una fuerte repercusión entre los internautas.
La ex Gran Hermano Julieta Poggio volvió a ser tendencia tras protagonizar un momento insólito en Mi cielo, el ciclo conducido por Mariano Iúdica.
En Mi cielo, el ciclo conducido por Mariano Iúdica para Infobae, el presentador le preguntó: “¿Qué pregunta que nunca hiciste te gustaría conocer la respuesta?”.
“A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la pobreza y la desigualdad”, comenzó diciendo. “Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres. Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial. Me llama la atención cómo hay gente tan rica y gente tan pobre, la desigualdad”, siguió la ex Gran Hermano.
“Es algo que no tiene explicación, debería haber alguna forma de poder equiparar todo eso”, cerró la influencer.
El video no tardó en viralziarse y se llenó de comentarios a favor y en contra. Algunos usuarios criticaron su postura con dureza: “¿Y mientras tanto vos qué hacés por el hambre, reini?”; “Seguí haciendo lo que mejor te sale, no pensar”; “El problema no son las iglesias, son los billonarios que evaden impuestos”; “¿Por qué no se ponen a estudiar antes de hablar al pedo?”; “Si te preocupa la desigualdad podés empezar por donar todas tus posesiones” y “Esto pasa cuando en los medios les dan micrófonos a cualquiera”.
Otros, en cambio, defendieron su derecho a opinar y destacaron que, aunque polémica, su reflexión pone sobre la mesa un debate necesario sobre la distribución de la riqueza y el rol de las instituciones.
En el streaming Rumis, Julieta Poggio protagonizó un momento inesperado que rápidamente generó revuelo en redes sociales al mencionar a la China Suárez en medio de una divertida dinámica.
La situación se dio mientras la exintegrante de Gran Hermano participaba en un juego inspirado en el formato de Pasapalabra (Telefe). En plena ronda, recibió una consigna que decía: "Contiene I: mujer que se fija en parejas ajenas".
Sin dudarlo, la bailarina lanzó con seguridad: "China Suárez". Su respuesta desató carcajadas entre los presentes, aunque luego se aclaró que la opción correcta era "Tatiana", un término que se volvió popular gracias al streamer Martín Cirio, conocido por sus definiciones punzantes y estilo provocador.
"Capciosa", se defendió Julieta, apelando al humor y la ironía para justificar su elección.
El clip se viralizó rápidamente en X, donde los usuarios debatieron entre bromas si la respuesta de Poggio fue una ocurrencia espontánea o una indirecta cargada de doble sentido.