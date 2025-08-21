Julieta Poggio aclaró su polémico comentario de la pobreza y la iglesia y explicó qué quiso decir: "Inocente"

"Fue un comentario un poco inocente. Jamás estaba halando de romper la institución de la iglesia, desde chiquita fui a u colegio católico y rezo", dijo la actriz.

Y añadió: "En mi cabeza pensé literalmente en ir con un martillito y romper el Vaticano y sacar el oro pero bueno ese clip sacado de contexto era una pregunta muy profunda".

Sobre el picante mensaje del conductor Eduardo Feinmann en redes tras su declaración sobre la pobreza y la iglesia, la ex GH comentó: "No le conocía la cara a Feinmann hasta este momento, conocía el nombre, no la cara. No me afecta mucho, no lo conozco".

"Hubo muchos comentarios súper misóginos. Siempre está ese prejuicio sobre mí, capaz porque soy chica o no sé, yo la verdad lo superé y no me afectan esos comentarios, habla de cómo somos como sociedad y la gente más grande", finalizó Julieta Poggio.

Embed

Julieta Poggio habló de su distanciamiento con Romina Uhrig

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Pepe Ochoa lanzó una picante afirmación sobre el vínculo entre las ex participantes de Gran Hermano, Romina Uhrig y Julieta Poggio, quienes eran grandes amigas. "Está todo podrido. Daniela (Celis) y Juli (Poggio) quedaron de un lado y Romina (Uhrig) del otro", afirmó.

Luego fue la propia Julieta Poggio quien se refirió al estado actual de su relación con la ex diputada: "Ahí, el tridente (ella, Romina y Daniela) está en pausa. Y todos saben lo que pasó, no están las cosas mal, yo siento que en algún momento se va a poder retomar".

También habló sobre la producción fotográfica que realizó junto a Daniela para una revista en la que Romina no participó. “¿Nosotras qué culpa tenemos que la revista Gente nos llame para hacer una nota? No manejamos la editorial. Nosotras no somos las dueñas de Gente, si nos llaman a nosotras dos, qué vamos a hacer”.

Respecto al posteo de Uhrig junto a Bardelli, Poggio reconoció que fue una situación incómoda: “Sí, quedó ahí, fue una situación que no fue muy agradable.Y todos los amigos se pelean y pasan por cosas, y después pasa un tiempo y ya se supera. Así, están las cosas hoy en día”.

A pesar del distanciamiento, Julieta reveló que le envió un mensaje a Romina por el día del amigo y se mostró esperanzada con una posible reconciliación: “Yo creo que sí lo vamos a remontar, nos tenemos un cariño enorme, tenemos una relación que va mucho más allá de Gran Hermano, fue algo muy real lo que nos pasó a las tres”, aseguró.