Ángel de Brito confirmó quién es la primera famosa convocada para el Bailando de Santiago del Moro

Qué se sabe del Bailando que conducirá Santiago del Moro en Telefe

El nuevo certamen de baile será una de las apuestas de Telefe para 2027 y tendrá a Santiago del Moro al frente. El conductor ya confirmó que se trata de la adaptación argentina del formato internacional Dancing with the Stars, creado por la BBC, en el que distintas celebridades compiten en la pista junto a bailarines profesionales.

La propuesta llegará antes de una nueva edición de Gran Hermano y, según adelantó el propio Del Moro, buscarán participantes que tengan condiciones para bailar y estén a la altura de una competencia de estas características.

De todas maneras, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial. Por el momento, no hay una fecha de estreno confirmada ni se definieron los integrantes del jurado o la lista oficial de participantes. En ese contexto, la revelación de Ángel de Brito sobre La Joaqui representa uno de los primeros nombres que comienzan a sonar para integrar el ciclo.