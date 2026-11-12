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Ángel de Brito confirmó quién es la primera famosa convocada para el Bailando de Santiago del Moro

Ángel de Brito dio la primicia en LAM y reveló qué figura recibió la primera convocatoria para participar del nuevo certamen que prepara Telefe.

12 nov 2026, 21:06
angel de brito
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El Bailando con las estrellas comienza a tomar forma en Telefe y ya apareció el primer nombre que podría sumarse a la competencia. Este jueves, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió a las angelitas al revelar quién sería la primera figura convocada para el certamen que conducirá Santiago del Moro.

"Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe", anunció el conductor, antes de comenzar a dar algunas pistas sobre la identidad de la artista que habría recibido la propuesta.

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Según detalló, se trata de una mujer con trayectoria y reconocimiento en el mundo del espectáculo. "Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer"; "No hace teatro"; "Participó en un reality también"; "No es de GH"; "Es carismática"; "Es cantante, le fue bien en la música", enumeró De Brito, mientras las panelistas intentaban descubrir de quién se trataba.

Finalmente, el periodista terminó con el misterio y reveló el nombre de la primera convocada para el nuevo desafío de Telefe. "Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", confirmó.

Qué se sabe del Bailando que conducirá Santiago del Moro en Telefe

El nuevo certamen de baile será una de las apuestas de Telefe para 2027 y tendrá a Santiago del Moro al frente. El conductor ya confirmó que se trata de la adaptación argentina del formato internacional Dancing with the Stars, creado por la BBC, en el que distintas celebridades compiten en la pista junto a bailarines profesionales.

La propuesta llegará antes de una nueva edición de Gran Hermano y, según adelantó el propio Del Moro, buscarán participantes que tengan condiciones para bailar y estén a la altura de una competencia de estas características.

De todas maneras, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial. Por el momento, no hay una fecha de estreno confirmada ni se definieron los integrantes del jurado o la lista oficial de participantes. En ese contexto, la revelación de Ángel de Brito sobre La Joaqui representa uno de los primeros nombres que comienzan a sonar para integrar el ciclo.

     

 

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