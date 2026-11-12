La canasta básica aumentó 3,1% en octubre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

En el caso de un hogar de cuatro personas, integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos chicos de seis y ocho años, el ingreso mínimo fue de $1.690.000,41. Para una familia de cinco integrantes, conformada por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, el monto ascendió a $1.777.508,52.

(Fuente: Indec)

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

La Canasta Básica Alimentaria aumentó 3,1% durante octubre, la mayor variación mensual desde febrero. El indicador mide el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y establece el límite por debajo del cual un hogar se considera indigente.

Para una persona, el valor de la CBA fue de $246.362,93. En tanto, un hogar de tres integrantes necesitó $606.052,81 y uno de cuatro personas, $761.261,45.

Por su parte, las familias compuestas por cinco integrantes requirieron ingresos de al menos $800.679,52 para cubrir la canasta alimentaria.

Las canastas aumentaron por encima de los alimentos

Los incrementos de la CBA y la CBT también superaron la variación del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una suba del 2% en octubre.

La diferencia también se observó en los resultados acumulados e interanuales. Mientras que ese rubro del IPC aumentó 27% en los primeros diez meses de 2026 y 34,6% en los últimos 12 meses, la Canasta Básica Alimentaria avanzó 29,1% y 39,9%, respectivamente.