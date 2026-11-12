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La canasta básica aumentó 3,1% en octubre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

La Canasta Básica Total subió 3,5% y una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $1,69 millones para superar la línea de pobreza. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 3,1% y fijó en $761.261 el monto necesario para no caer en la indigencia.

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La canasta básica aumentó 3,1% en octubre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre. (Foto: archivo).

El costo de las canastas básicas volvió a aumentar en octubre de 2026 y superó la suba de la inflación general. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC), la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de pobreza, registró un incremento mensual del 3,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, avanzó un 3,1%.

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El Indec dio a conocer el dato de la canasta básica junto a la inflación. (Foto: archivo).

De esta manera, un hogar integrado por dos adultos y dos chicos necesitó $1.690.000,41 para no ser considerado pobre y $761.261,45 para cubrir los requerimientos alimentarios básicos. Las dos mediciones acumularon aumentos del 29,1% desde enero, aunque sus variaciones interanuales fueron diferentes: 39,2% para la CBT y 39,9% para la CBA.

(Fuente: Indec)

(Fuente: Indec)

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre

La Canasta Básica Total tuvo en octubre su mayor incremento mensual desde enero. Con una suba del 3,5%, quedó 1,3 puntos porcentuales por encima de la inflación general del período, que fue del 2,2%.

El Indec detalló los ingresos mínimos que necesitaron distintos tipos de hogares para superar la línea de pobreza. Una persona requirió $546.925,70, mientras que una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, necesitó $1.345.437,22.

En el caso de un hogar de cuatro personas, integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos chicos de seis y ocho años, el ingreso mínimo fue de $1.690.000,41. Para una familia de cinco integrantes, conformada por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, el monto ascendió a $1.777.508,52.

(Fuente: Indec)

(Fuente: Indec)

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

La Canasta Básica Alimentaria aumentó 3,1% durante octubre, la mayor variación mensual desde febrero. El indicador mide el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y establece el límite por debajo del cual un hogar se considera indigente.

Para una persona, el valor de la CBA fue de $246.362,93. En tanto, un hogar de tres integrantes necesitó $606.052,81 y uno de cuatro personas, $761.261,45.

Por su parte, las familias compuestas por cinco integrantes requirieron ingresos de al menos $800.679,52 para cubrir la canasta alimentaria.

Las canastas aumentaron por encima de los alimentos

Los incrementos de la CBA y la CBT también superaron la variación del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una suba del 2% en octubre.

La diferencia también se observó en los resultados acumulados e interanuales. Mientras que ese rubro del IPC aumentó 27% en los primeros diez meses de 2026 y 34,6% en los últimos 12 meses, la Canasta Básica Alimentaria avanzó 29,1% y 39,9%, respectivamente.

En pocas palabras

  • Canasta Básica Total: Subió 3,5% en octubre, superando la inflación general.
  • Canasta Básica Alimentaria: Aumentó 3,1%, fijando en $761.261 el valor para no caer en indigencia.
  • Pobreza e Indigencia: Una familia de cuatro necesitó $1.690.000 para superar la línea de pobreza.
Resumen generado por Thinkindot AI
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