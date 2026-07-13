El INDEC dará a conocer la inflación de junio: qué número prevén los analistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes el dato de inflación de junio y crece la expectativa por la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelva a desacelerarse y quede por debajo del 2%.
El organismo revelará este martes a la tarde el Índice de Precios al Consumidor del sexto mes de 2026.
El Indec dará a conocer la inflación : la proyección de los especialistas
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes el dato de inflación de junio y crece la expectativa por la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelva a desacelerarse y quede por debajo del 2%.
El último informe oficial había mostrado una inflación de 2,1% en mayo, consolidando la tendencia descendente que comenzó tras el pico de marzo, cuando el índice alcanzó el 3,4%.
En la previa de la publicación, las principales consultoras privadas coinciden en que junio habría registrado una nueva desaceleración y, en la mayoría de los casos, estiman una cifra que comenzaría con el número uno.
Entre las proyecciones relevadas por el mercado, Analytica calculó una inflación de 1,8%, mientras que Libertad y Progreso proyectó el mismo porcentaje y destacó que, de confirmarse, sería la primera vez en varios meses que el IPC perfora el umbral del 2%.
Por su parte, C&T Asesores Económicos estimó una variación de 1,9%, en línea con las expectativas del Gobierno nacional.
Otras mediciones privadas también reflejaron una moderación en los precios de alimentos y bebidas durante las últimas semanas de junio. Tanto Econviews como LCG detectaron una desaceleración en sus relevamientos, lo que reforzó las expectativas de un dato más bajo que el registrado en mayo.
Uno de los indicadores más observados en la previa del informe del Indec es la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia del índice nacional.
Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la inflación de junio en la Ciudad fue de 1,8%, mientras que acumuló 16% en el primer semestre del año.
El aumento estuvo impulsado principalmente por los rubros Vivienda, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar.
En la Casa Rosada se muestran confiados en que el dato oficial confirme una inflación por debajo del 2%. El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el índice podría ubicarse en torno al 1,9%, aunque aclaró que se trata de una proyección.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que espera que la inflación continúe bajando durante los próximos meses y sostuvo que el Gobierno trabaja para consolidar esa tendencia.
Mientras tanto, el mercado también mantiene expectativas positivas. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación cercana al 2% para junio, con perspectivas de nuevas bajas hacia la segunda mitad del año.