El INDEC dará a conocer la inflación de junio: qué número prevén los analistas

Por su parte, C&T Asesores Económicos estimó una variación de 1,9%, en línea con las expectativas del Gobierno nacional.

Otras mediciones privadas también reflejaron una moderación en los precios de alimentos y bebidas durante las últimas semanas de junio. Tanto Econviews como LCG detectaron una desaceleración en sus relevamientos, lo que reforzó las expectativas de un dato más bajo que el registrado en mayo.

El dato de CABA alimenta el optimismo

Uno de los indicadores más observados en la previa del informe del Indec es la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia del índice nacional.

Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la inflación de junio en la Ciudad fue de 1,8%, mientras que acumuló 16% en el primer semestre del año.

El aumento estuvo impulsado principalmente por los rubros Vivienda, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar.

Inflación: qué espera el Gobierno

En la Casa Rosada se muestran confiados en que el dato oficial confirme una inflación por debajo del 2%. El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el índice podría ubicarse en torno al 1,9%, aunque aclaró que se trata de una proyección.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que espera que la inflación continúe bajando durante los próximos meses y sostuvo que el Gobierno trabaja para consolidar esa tendencia.

Mientras tanto, el mercado también mantiene expectativas positivas. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación cercana al 2% para junio, con perspectivas de nuevas bajas hacia la segunda mitad del año.