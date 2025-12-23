Javier Milei oficializó un cambio en el Banco Nación: quién es su reemplazo en la dirección

La renuncia de Carvajal, aceptada con efecto retroactivo al 10 de diciembre, se produjo en coincidencia con el inicio del nuevo período presidencial y forma parte de una serie de ajustes en distintos organismos del Estado.

El perfil de Carolina Píparo y su llegada al directorio

Licenciada en Comunicación Social, Carolina Píparo se desempeñó como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y tuvo participación activa en debates vinculados a seguridad, políticas sociales y funcionamiento del Estado.

La designación de Píparo no inaugura un nuevo período, sino que completa el mandato que deja vacante Carvajal, el cual vence el 1° de enero de 2028. Esto implica que su gestión estará atravesada por buena parte del actual ciclo presidencial y por las definiciones económicas que adopte el Gobierno en los próximos años.