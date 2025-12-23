En vivo Radio La Red
Javier Milei oficializó un cambio en el Banco Nación: quién es su reemplazo en la dirección

El Gobierno oficializó un cambio en el directorio del Banco Nación al aceptar la renuncia de uno de sus integrantes y designar a su reemplazo para completar el mandato vigente. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei oficializó un cambio en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional formalizó este martes una modificación en la cúpula del Banco de la Nación Argentina al aceptar la renuncia de uno de sus directores y avanzar con la designación de una nueva integrante del directorio. La medida fue oficializada mediante el Decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el Poder Ejecutivo aceptó la dimisión del contador público Rodolfo Nicolás Carvajal, quien dejó su cargo como director del Banco Nación a partir del 10 de diciembre de 2025. En su reemplazo, fue designada como directora la licenciada Carolina Píparo, quien asumió formalmente el 11 de diciembre para completar un mandato que se extenderá hasta el 1° de enero de 2028.

La decisión se enmarca en las atribuciones que otorga el artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por la Ley N.º 21.799 y sus modificaciones, que regula el funcionamiento del directorio y faculta al Poder Ejecutivo a aceptar renuncias y designar autoridades para completar los períodos legales vigentes.

Un cambio clave en la conducción del principal banco público

Carolina Piparo y Javier Milei

El Banco Nación cumple un rol estratégico dentro del sistema financiero argentino. Como principal entidad bancaria de propiedad estatal, tiene a su cargo no solo la administración de una extensa red de sucursales en todo el país, sino también la implementación de políticas crediticias orientadas al desarrollo productivo, el financiamiento de pymes, el sector agropecuario y el comercio exterior.

La renuncia de Carvajal, aceptada con efecto retroactivo al 10 de diciembre, se produjo en coincidencia con el inicio del nuevo período presidencial y forma parte de una serie de ajustes en distintos organismos del Estado.

El perfil de Carolina Píparo y su llegada al directorio

Licenciada en Comunicación Social, Carolina Píparo se desempeñó como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y tuvo participación activa en debates vinculados a seguridad, políticas sociales y funcionamiento del Estado.

La designación de Píparo no inaugura un nuevo período, sino que completa el mandato que deja vacante Carvajal, el cual vence el 1° de enero de 2028. Esto implica que su gestión estará atravesada por buena parte del actual ciclo presidencial y por las definiciones económicas que adopte el Gobierno en los próximos años.

