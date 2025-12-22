En vivo Radio La Red
BALANCE DE AÑO

Milei cerró el año junto a su Gabinete con un asado en la Quinta de Olivos

El Presidente encabezó este lunes por la noche un encuentro con ministros y funcionarios en la residencia presidencial. En la previa, Milei los recibió con un obsequio.

Milei encabezó el encuentro en la Quinta de Olivos

Leé también Milei, en la cumbre del Mercosur: críticas al bloque y fuerte respaldo a Trump para "liberar" a Venezuela de Maduro
El presidente Javier Milei criticó al Mercosur por no cumplir sus objetivos fundacionales. 

Del encuentro participaron ministros y secretarios del Ejecutivo, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También estarán presentes referentes centrales de la mesa política libertaria, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich y el diputado Luis Petri.

Previo al inicio de la reunión, Milei le obsequió a cada uno de los miembros de su Gabinete una copia del libro "Defendiendo lo indefendible", del economista Walter Block.

milei asado

La residencia presidencial vuelve a ser escenario de una foto de unidad del oficialismo, en una postal que remite a la cena realizada el 26 de diciembre de 2024. En aquella oportunidad, el encuentro también tuvo un formato informal y giró en torno a un repaso del primer año de gestión. Tras la reunión en esa oportunidad, el por entonces vocero presidencial Manuel Adorni compartió una imagen grupal en redes sociales con el mensaje “Gran momento, gran año, gran futuro”.

La convocatoria de este año se da con un Gabinete renovado tras los cambios poselectorales, que incluyeron la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, Alejandra Monteoliva a Seguridad y Carlos Presti a Defensa.

La cena coincide con un momento clave de la agenda legislativa. Este lunes, la mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria de cara al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Senado debatirá este viernes en una sesión extraordinaria.

En ese contexto, Milei ratificó que no vetará el Presupuesto si la Cámara alta lo convierte en ley, aunque adelantó que realizará ajustes en las partidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit cero.

El encuentro en Olivos funciona como un espacio para repasar los principales hitos de los dos años de gestión y comenzar a delinear la hoja de ruta del Gobierno para el próximo año.

