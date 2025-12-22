Milei cerró el año junto a su Gabinete con un asado en la Quinta de Olivos

La convocatoria de este año se da con un Gabinete renovado tras los cambios poselectorales, que incluyeron la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, Alejandra Monteoliva a Seguridad y Carlos Presti a Defensa.

La cena coincide con un momento clave de la agenda legislativa. Este lunes, la mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria de cara al tratamiento del Presupuesto 2026, que el Senado debatirá este viernes en una sesión extraordinaria.

En ese contexto, Milei ratificó que no vetará el Presupuesto si la Cámara alta lo convierte en ley, aunque adelantó que realizará ajustes en las partidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit cero.

El encuentro en Olivos funciona como un espacio para repasar los principales hitos de los dos años de gestión y comenzar a delinear la hoja de ruta del Gobierno para el próximo año.