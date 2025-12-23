Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará el trámite para autos y motos

Según indicaron oficialmente, el esquema de actualización está previsto en el pliego de concesión, que establece que la tarifa básica de la VTV debe equivaler al 7% del salario inicial de un operario categoría 1. En ese sentido, el último acuerdo paritario fijó el sueldo básico de esa categoría en $1.386.537,89, lo que habilitó de manera automática el ajuste tarifario.

De esta forma, el valor del trámite queda directamente vinculado a la evolución de los salarios del sector, un mecanismo que se viene aplicando de manera regular y que impacta de forma directa en el costo final que deben afrontar los conductores bonaerenses.

Cuánto costará la VTV desde el 16 de enero

De acuerdo al último incremento registrado en noviembre de 2025, la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos aumentará $17.417 a partir de la segunda quincena de enero del próximo año. Con este nuevo ajuste, el precio de la VTV vuelve a reflejar el peso de los costos laborales dentro del esquema de prestación del servicio.

El valor de $97.057,65 fijado para los autos particulares funciona como base para el resto de las categorías. A partir de ese monto se calculan las tarifas correspondientes a motocicletas, vehículos de mayor porte, utilitarios y transporte de pasajeros, de acuerdo con el peso y el tipo de unidad.