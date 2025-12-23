En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
VTV
Provincia de Buenos Aires
Golpe al bolsillo

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará el trámite para autos y motos

El Ministerio de Transporte bonaerense decidió una suba en el cuadro tarifario de la Verificación Técnica Vehicular obligatoria. Los nuevos precios desde el 16 de enero.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará el trámite desde el 16 de enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto costará el trámite desde el 16 de enero

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que comenzará a regir durante el verano de 2026. La medida fue establecida a través de la Resolución N° 369/2025, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, y fija una suba del 21% en las tarifas que deberán abonar los propietarios de vehículos de hasta 2.500 kilos.

Leé también Licencias de conducir, importación de vehículos y VTV: los 10 principales cambios en la Ley de Tránsito
El Gobierno confirmó cambios en la VTV, licencias de conducir e importación de vehículos: los 10 cambios que se deberán tener en cuenta

El incremento se suma a una serie de ajustes escalonados que se aplicaron a lo largo de los últimos dos años y responde al mecanismo de actualización automática previsto en el esquema de concesión del servicio de VTV en la provincia.

A partir del 16 de enero de 2026, los autos particulares pasarán a pagar un total de $97.057,65 para realizar el trámite obligatorio. Ese monto funcionará como tarifa básica de referencia, a partir de la cual se calculan los valores correspondientes al resto de las categorías incluidas en el cuadro tarifario.

vtv1.jpg

Nuevo aumento de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Desde la cartera de Transporte explicaron que el nuevo valor surge del convenio colectivo de trabajo vigente entre las empresas concesionarias del servicio, agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA), y el Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (SMATA).

Según indicaron oficialmente, el esquema de actualización está previsto en el pliego de concesión, que establece que la tarifa básica de la VTV debe equivaler al 7% del salario inicial de un operario categoría 1. En ese sentido, el último acuerdo paritario fijó el sueldo básico de esa categoría en $1.386.537,89, lo que habilitó de manera automática el ajuste tarifario.

De esta forma, el valor del trámite queda directamente vinculado a la evolución de los salarios del sector, un mecanismo que se viene aplicando de manera regular y que impacta de forma directa en el costo final que deben afrontar los conductores bonaerenses.

Cuánto costará la VTV desde el 16 de enero

De acuerdo al último incremento registrado en noviembre de 2025, la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos aumentará $17.417 a partir de la segunda quincena de enero del próximo año. Con este nuevo ajuste, el precio de la VTV vuelve a reflejar el peso de los costos laborales dentro del esquema de prestación del servicio.

El valor de $97.057,65 fijado para los autos particulares funciona como base para el resto de las categorías. A partir de ese monto se calculan las tarifas correspondientes a motocicletas, vehículos de mayor porte, utilitarios y transporte de pasajeros, de acuerdo con el peso y el tipo de unidad.

  • Motos: $38.801,03.
  • Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65;
  • Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64;
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54;
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
VTV Provincia de Buenos Aires
Notas relacionadas
VTV de noviembre: precios, quiénes deben pagarla, los exentos y qué sanciones hay si no se encuentra al día
VTV de diciembre: precios, quiénes están exentos y las multas por no tenerla vigente
Javier Milei oficializó un cambio en el Banco Nación: quién es su reemplazo en la dirección
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar