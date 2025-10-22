En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
YPF
Argentina
Economía

Juicio por YPF: Burford Capital le sugirió a Argentina que negocie para no tener que pagar USD 16.000 millones

El bufete de abogados inglés, el principal beneficiario del fallo en primera instancia de la jueza Preska, emitió un comunicado. La apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York revisará la sentencia contra Argentina.

Burford Capital le sugirió a Argentina que negocie para no tener que pagar USD 16.000 millones. 

Burford Capital le sugirió a Argentina que negocie para no tener que pagar USD 16.000 millones. 

La próxima semana se inicia la definición en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre el juicio que enfrenta al Estado argentino con la expropiación de YPF en 2012, cuando la presidenta era Cristina Kirchner. El tribunal deberá decidir si confirma o anula el fallo de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a abonar alrededor de US$ 16 000 millones por la expropiación.

Leé también Tres provincias petroleras se suman como querellantes en una causa penal sobre YPF
tres provincias petroleras se suman como querellantes en una causa penal sobre ypf

La causa tiene un actor fundamental: Burford Capital, que adquirió los derechos del litigio y se posiciona como principal beneficiario, y por primera vez emitió un comunicado público donde resume la evolución del caso y su “recomendación” a Argentina de considerar una negociación.

En su comunicado, Burford advierte que el litigio “conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva”, y subraya que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”.

También señala que “subsisten riesgos sustanciales … nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.

5ABJJACRAZGDJFF3PRWHER72NI
Burford cotiza en Wall Street y Londres (Cr&eacute;dito: Burford Capital.&nbsp;

Burford cotiza en Wall Street y Londres (Crédito: Burford Capital.

Por último, aclara que en caso de existan negociaciones o conversaciones, “no se realizará comunicación pública alguna sobre ellas hasta su conclusión”. Esa mención abre una puerta simbólica hacia una posible mesa de diálogo, lo que el Gobierno argentino ha descartado.

Cronología breve y próximos pasos

  • El fallo inicial de 2023: la jueza Preska dictaminó que Argentina debe compensar a los fondos afectados por la expropiación de YPF en 2012. Default+1
  • En junio de 2025, ordenó transferir el 51 % de las acciones de YPF como forma de pago parcial.
  • Argentina apeló el fallo y ahora el Segundo Circuito deberá deliberar. El plazo no está definido: puede demorarse “varios meses a un año” hasta sentencia.
  • Dentro de 90 días tras la emisión de la opinión de la Cámara, cualquiera de las partes puede solicitar revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
la-jueza-loretta-preska-foto-reuters-3WQXBZWPVZE2LOJALSUY2MG2BY (1)
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)

La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)

Implicancias para Argentina

  • Se trata de un litigio de altísima magnitud económica y política: afecta la soberanía y el control de los activos energéticos del país.
  • Si el fallo es adverso, Argentina podría perder participación en YPF o verse obligada a negociar términos de pago muy exigentes.
  • El caso impacta también en la percepción internacional de riesgo del país para inversiones, especialmente en el sector energético. Reuters
  • El Gobierno lleva meses insistiendo en que no negociará la sentencia y que agotará los recursos judiciales hasta el final.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
YPF Argentina
Notas relacionadas
Juicio por YPF: un grupo de países apoya a la Argentina en la apelación contra el fallo que ordena entregar acciones
Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar gas argentino
Guillermo Francos lamentó la salida de Werthein y elogió su gestión en las negociaciones con Estados Unidos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar