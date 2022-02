La AFIP estableció nuevos controles a las importaciones para contener la salida de dólares

¿Qué dispuso la nueva medida de la AFIP?

El Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) es una herramienta tributaria que permitirá al Estado realizar una evaluación de la capacidad económica financiera de las empresas que realizan ese tipo de operaciones. El nuevo mecanismo es similar al que ya se utiliza para la importación de bienes.

Mediante la resolución general n° 5135 que entró en vigencia este 2022, se extendió dicha evaluación realizada a través del sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF) a los pagos al exterior de servicios.

Domínguez explicó a este medio, que al implementarse esta medida en el mes de enero "hubo muchos contribuyentes que no tenían CEF porque básicamente estaba asignado a la importación y exportación de bienes". Señaló que "ante esta situación miles de ellos "no pudieron pagar la importación de servicios y quedaron esperando a que se les asignen el CEF". E incluso, que al día de hoy "aún no lo tienen".

Asimismo, explicó: "Hay contribuyentes que tenían y le bajaron. Casos que tenían millones de pesos y quedaron con un peso. Entonces, tuvieron que hacer el trámite de reproceso y disconformidad para que AFIP inicie la verificación correspondiente".

"Se usa el CEF para tratar de disminuir la salida de divisas a través del pago de importaciones. Antes, el pago por importación de servicios se hacía directamente sin problema. A lo sumo, a veces los bancos decían de pagar hasta 50 mil dólares diarios y diferir los pagos. Con esto muchos quedaron bloqueados directamente", detalló a A24.com el analista tributario.

En este orden, enfatizó en que el organismo regulador hace uso de funciones que no le competen. "Crearon un régimen que busca analizar determinados parámetros de los contribuyentes para definir quién tiene capacidad de contratar y pagar con el exterior, y exceden sus facultades".

Sebastián Domínguez indicó que "implementaron un mecanismo no adecuado" porque "la resolución detalla parámetros con los que calcula el CEF que no son objetivos". Y concluyó: "Si el contribuyente toma los mismos parámetros, no puede calcularlo y verificar el calculo hecho por la AFIP. Son arbitrarios. Muchos pueden pagar pero este calculo lo traba".