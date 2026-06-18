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La buena noticia que ayudaría a la llegada de USD4.500 millones en inversiones a Argentina

La macroeconomía argentina tiene una serie de datos favorables desde el plan instrumentado por el presidente Javier Milei. En los últimos días recibió varias buenas señales internacionales que la dejan a un paso del reingreso al mercado de capitales a nivel global.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La Argentina

La Argentina, cada vez más cerca de regresar al mercadjo internacional de crédito. (Foto: A24.com)
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Una serie de entes que califican la "reputación" de los países han mejorado la opinión sobre la Argentina. Esto sí, de manera clara, le dará al país la posibilidad de estar en condiciones de poder volver a solicitar préstamos con tasa que pueda pagar. Para evitar el problema recurrente en materia económica internacional: declarar defaults por falta de capacidad de pago.

Ahora se está por dar otro dato relevante. Otra entidad esta por "devolver al mundo" a la Argentina. Se trata de Morgan Stanley Capital International (MSCI), una empresa estadounidense que elabora índices bursátiles, herramientas de análisis de riesgo y clasificaciones de mercados financieros utilizadas por inversores de todo el mundo. No es, pese al nombre, una entidad de JP Morgan (responsable de medir el riesgo país).

dejar de ser náufragos financieros
Mejorar de categoría internacional. Clave para acceder a 4.500 millones de dólares en inversión o créditos. (Foto: a24.com)

Mejorar de categoría internacional. Clave para acceder a 4.500 millones de dólares en inversión o créditos. (Foto: a24.com)

Los inversores estarán atentos este jueves a la publicación del Informe Global de Accesibilidad de los Mercados de MSCI (Morgan Stanley Capital International), un documento clave que podría marcar el inicio del camino para que la Argentina abandone la categoría de mercado "standalone" o aislado y recupere una mayor integración con los mercados financieros internacionales.

Esto le permitiría volver a ser un país pasible de recibir créditos internacionales a tasas que puede pagar. La primera consecuencia es que eso podría significar el acceso a otros 4.500 millones de dólares.

La expectativa en la plaza financiera es elevada, aunque los especialistas coinciden en que una mejora efectiva de categoría no ocurriría de inmediato. Las estimaciones más optimistas apuntan a una reclasificación hacia fines de 2027, mientras que otros analistas consideran más probable que el cambio llegue recién en 2028. Como paso intermedio, la Argentina podría ser promovida a la categoría de mercado fronterizo (frontier market).

El informe que difundirá MSCI constituye una evaluación anual sobre las condiciones de acceso que enfrentan los inversores institucionales extranjeros. El organismo analiza aspectos como la libertad para ingresar y retirar capitales, la apertura a la inversión extranjera, la eficiencia operativa del mercado, la disponibilidad de instrumentos financieros y la estabilidad regulatoria e institucional.

Otra señal positiva para la argentina

Nuestro país entró en una espiral de quiebre de estabilidad económica desde marzo de 2018, pese al claro triunfo de Mauricio Macri y cambiemos en las elecciones de medio término. Desde entonces, el país se aisló del crédito internacional. Hubo que "vivir con lo nuestro" de manera forzosa".

Sólo quedaron disponibles préstamos de organismos multilaterales: FMI, Banco Mundial o Banco de Intercambio y Desarrollo (BID). El gobierno del Alberto Fernández se consumió en una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Solo con el plan de ajuste de Javier Milei, los números "macro" del país comenzaron a mejorar.

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Los "bandazos" del riesgo país. Una oscilación de desde 2018, no sacó del crédito internacional. (Foto: A24.com)

Para poner en perspectiva: la Argentina acaba de tener el visto bueno del FMI para el envío inmediato de 1.000 millones de dólares. Debe pagar 250 millones de aquí a fin de año. Sólo con ese giro le sobra para el pago. Pero con este cambio de MSCI, puede volver a los mercados y hay una versión que indica la chance de recibir hasta US$ 4.500 millones de dólares.

El espejo ha sido el riesgo país, que de un récord bajó a 425 como mínimo, cerca de perforar los 400 puntos, un valor clave para volver a los mercados. Pero para Standard & Poor's, el país aún está lejos de llegar a la categoría más baja del "investment grade" es decir, el piso para poder acceder a créditos internacionales. Ahora, como B- tiene que trepar seis lugares más. Pero hay buenas noticias.

Todo con una gran prueba de juego para el programa económico: mantener este contundente panorama de mejores durante 2027. Nada menos que un año con el desafía electoral para la elección del presidente para el períodos 2027-2031.

Roberto Adrián Maidana
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