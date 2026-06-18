La buena noticia que ayudaría a la llegada de USD4.500 millones en inversiones a Argentina

Esto le permitiría volver a ser un país pasible de recibir créditos internacionales a tasas que puede pagar. La primera consecuencia es que eso podría significar el acceso a otros 4.500 millones de dólares.

La expectativa en la plaza financiera es elevada, aunque los especialistas coinciden en que una mejora efectiva de categoría no ocurriría de inmediato. Las estimaciones más optimistas apuntan a una reclasificación hacia fines de 2027, mientras que otros analistas consideran más probable que el cambio llegue recién en 2028. Como paso intermedio, la Argentina podría ser promovida a la categoría de mercado fronterizo (frontier market).

El informe que difundirá MSCI constituye una evaluación anual sobre las condiciones de acceso que enfrentan los inversores institucionales extranjeros. El organismo analiza aspectos como la libertad para ingresar y retirar capitales, la apertura a la inversión extranjera, la eficiencia operativa del mercado, la disponibilidad de instrumentos financieros y la estabilidad regulatoria e institucional.

Otra señal positiva para la argentina

Nuestro país entró en una espiral de quiebre de estabilidad económica desde marzo de 2018, pese al claro triunfo de Mauricio Macri y cambiemos en las elecciones de medio término. Desde entonces, el país se aisló del crédito internacional. Hubo que "vivir con lo nuestro" de manera forzosa".

Sólo quedaron disponibles préstamos de organismos multilaterales: FMI, Banco Mundial o Banco de Intercambio y Desarrollo (BID). El gobierno del Alberto Fernández se consumió en una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Solo con el plan de ajuste de Javier Milei, los números "macro" del país comenzaron a mejorar.

riesgo país picos Los "bandazos" del riesgo país. Una oscilación de desde 2018, no sacó del crédito internacional. (Foto: A24.com)

Para poner en perspectiva: la Argentina acaba de tener el visto bueno del FMI para el envío inmediato de 1.000 millones de dólares. Debe pagar 250 millones de aquí a fin de año. Sólo con ese giro le sobra para el pago. Pero con este cambio de MSCI, puede volver a los mercados y hay una versión que indica la chance de recibir hasta US$ 4.500 millones de dólares.

El espejo ha sido el riesgo país, que de un récord bajó a 425 como mínimo, cerca de perforar los 400 puntos, un valor clave para volver a los mercados. Pero para Standard & Poor's, el país aún está lejos de llegar a la categoría más baja del "investment grade" es decir, el piso para poder acceder a créditos internacionales. Ahora, como B- tiene que trepar seis lugares más. Pero hay buenas noticias.

Todo con una gran prueba de juego para el programa económico: mantener este contundente panorama de mejores durante 2027. Nada menos que un año con el desafía electoral para la elección del presidente para el períodos 2027-2031.