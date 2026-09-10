La polémica declaración que grabó el acusado de matar a su novia de 18 años antes de ser detenido

El joven afirmó que durante el supuesto forcejeo advirtió que González tenía un arma de fuego. “Empezamos a forcejear y se escucharon disparos”, relató. De acuerdo con su versión, primero escuchó dos detonaciones y luego se produjo una tercera cuando Camila pasó cerca de ellos.

“Ella pasó por al lado y se ve que le dio un tiro”, aseguró. Tras los disparos, Barrionuevo afirmó que Camila, ya herida y ensangrentada, bajó las escaleras y se dirigió hacia el portón para intentar pedir ayuda.

El acusado sostuvo que, mientras la joven estaba herida, González lo golpeó dos veces en la cara con el arma. “Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos”, manifestó. Sin embargo, los golpes que dijo haber recibido no se observan en el video que grabó posteriormente.

La huida de Barrionuevo y el momento en que se enteró de la muerte

“Abrí el portón, andate”, aseguró Barrionuevo que le dijo González. Luego, según su relato, salió corriendo de la vivienda, una secuencia que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. “Me fui corriendo en estado de shock, asustado”, explicó. Además, sostuvo que en ese momento desconocía la gravedad de la herida que había sufrido su novia.

Barrionuevo afirmó que recién durante la madrugada del miércoles se enteró de que Camila había muerto. “Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella”, expresó. Luego volvió a negar la acusación en su contra: “Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

FEMICIDIO EN ITUZAINGÓ: CAMILA TENÍA 18 AÑOS Y MURIÓ DE UN DISPARO

Horas después de grabar el video, Barrionuevo fue detenido por la Policía Bonaerense. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª.

Además, fueron aprehendidos otros dos sospechosos, identificados como “Lobo”, de 28 años, y “Míguez”, de 34, quienes enfrentan cargos por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían ocultado a Barrionuevo durante la noche posterior al crimen.