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La polémica declaración que grabó el acusado de matar a su novia de 18 años antes de ser detenido

Elías Barrionuevo negó haber matado a Camila Marful Castro y dio su versión sobre la discusión que terminó con la muerte de la joven. El sospechoso quedó detenido.

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Elías Barrionuevo fue acusado de asesinar a su novia Ruth. (Foto: DDI)

Elías Barrionuevo fue acusado de asesinar a su novia Ruth. (Foto: DDI)

Elías Barrionuevo, de 19 años, está detenido y acusado de matar de un disparo en el cuello a su novia, Camila Marful Castro, de 18, en Ituzaingó. Antes de ser capturado grabó un video en el que negó haber cometido el crimen y dio su versión sobre lo ocurrido y dijo: “Yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

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Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que Barrionuevo fue indagado este jueves por la Fiscalía y se negó a declarar. Sin embargo, horas antes de ser detenido había grabado un video en el que dio su versión sobre lo ocurrido y negó haber sido quien le disparó a la joven. “El día de ayer hubo un imprevisto. Yo no maté a mi novia”, afirmó al comienzo de la grabación.

Según su relato, el martes cerca de las 18.20 fue hasta la casa de Camila para buscar a su perro. Allí comenzó una discusión con la joven porque, de acuerdo con su versión, ella no quería entregarle al animal. La situación escaló cuando Jorge González (35), padrastro de Camila, regresó de trabajar.

Barrionuevo aseguró que González intervino en la discusión y lo amenazó. “Me dijo que él era atrevido, que me iba a cagar a tiros”, sostuvo. Siempre según la versión del acusado, mientras él y Camila estaban en la habitación de la joven, González bajó a la cocina y tomó un objeto. Cuando Barrionuevo salió de la pieza, el hombre se habría abalanzado sobre él.

El joven afirmó que durante el supuesto forcejeo advirtió que González tenía un arma de fuego. “Empezamos a forcejear y se escucharon disparos”, relató. De acuerdo con su versión, primero escuchó dos detonaciones y luego se produjo una tercera cuando Camila pasó cerca de ellos.

Ella pasó por al lado y se ve que le dio un tiro”, aseguró. Tras los disparos, Barrionuevo afirmó que Camila, ya herida y ensangrentada, bajó las escaleras y se dirigió hacia el portón para intentar pedir ayuda.

El acusado sostuvo que, mientras la joven estaba herida, González lo golpeó dos veces en la cara con el arma. “Ella estaba tirada en el piso, agonizando, con sangre, convulsionando. Y él me estaba pegando fierrazos”, manifestó. Sin embargo, los golpes que dijo haber recibido no se observan en el video que grabó posteriormente.

La huida de Barrionuevo y el momento en que se enteró de la muerte

Abrí el portón, andate”, aseguró Barrionuevo que le dijo González. Luego, según su relato, salió corriendo de la vivienda, una secuencia que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. “Me fui corriendo en estado de shock, asustado”, explicó. Además, sostuvo que en ese momento desconocía la gravedad de la herida que había sufrido su novia.

Barrionuevo afirmó que recién durante la madrugada del miércoles se enteró de que Camila había muerto. “Yo la amaba mucho, mi intención no era hacerle daño a ella”, expresó. Luego volvió a negar la acusación en su contra: “Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”.

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Horas después de grabar el video, Barrionuevo fue detenido por la Policía Bonaerense. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Ituzaingó 4ª.

Además, fueron aprehendidos otros dos sospechosos, identificados como “Lobo”, de 28 años, y “Míguez”, de 34, quienes enfrentan cargos por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, ambos habrían ocultado a Barrionuevo durante la noche posterior al crimen.

En pocas palabras

  • Elías Barrionuevo: Negó ser un femicida y dio su versión sobre la muerte de su novia Camila Marful Castro en Ituzaingó.
  • Versión del acusado: Afirma que la discusión comenzó por un perro y escaló con la intervención del padrastro, quien supuestamente disparó.
  • Detención y otros: Barrionuevo fue detenido; dos personas más fueron aprehendidas por encubrimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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