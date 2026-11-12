La firme decisión de Mauro Icardi tras el tenso cara a cara con Martín Migueles

¿Qué declaró Mauro Icardi en la fiscalía sobre el escándalo con Wanda Nara por su hija?

Mauro Icardi fue a la fiscalía de Tigre para realizar una declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, por lo que Wanda Nara lo denunció. Al salir, su abogado, Francisco Oneto, reveló que el futbolista “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”, aseguró que “no hubo agresiones hacia su hija” y remarcó que “están negadas las agresiones”.

Según Oneto, Icardi declaró que esa noche no ocurrió nada: la nena quería ir a una juntada, él se la negó y se armó una discusión por eso. Además, “se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás”. La causa sigue en curso, la defensa sostiene que el relato de la menor tiene inconsistencias y se esperan los resultados del nuevo reconocimiento médico que se ordenó. Hasta ahora, lo que se conoce son las versiones de las partes y no hay una resolución de la Justicia.