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La firme decisión de Mauro Icardi tras el tenso cara a cara con Martín Migueles

Según contaron en DDM, Mauro Icardi tomó una firme determinación tras vivir un momento de tensión con Martín Migueles.

12 nov 2026, 18:22
La firme decisión de Mauro Icardi tras el tenso cara a cara con Martín Migueles

La firme decisión de Mauro Icardi tras el tenso cara a cara con Martín Migueles

La firme decisión de Mauro Icardi tras el tenso cara a cara con Martín Migueles

La firme decisión de Mauro Icardi tras el tenso cara a cara con Martín Migueles

Mauro Icardi tomó una decisión firme luego del tenso cara a cara con Martín Migueles. Según contaron en DDM (América TV), el futbolista denunció en la justicia ordinaria al novio de Wanda Nara por el episodio que quedó registrado en el video que se viralizó, en el que se los ve discutiendo frente a varios policías, en medio del escándalo en Nordelta.

De acuerdo con lo que se contó, la presentación ya se concretó y habría sido hecha por vía digital. Fue el abogado de Icardi, Francisco Oneto, quien presentó la denuncia. En el estudio del programa de Mariana Fabbiani mencionaron que el episodio provocó enorme revuelo.

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La noticia se conoció después de que trascendiera que el futbolista podría iniciar acciones legales contra Migueles. La fiscalía no hizo declaraciones al respecto, y no está claro si la presentación se tramitará por separado o dentro de la causa que se investiga por la denuncia de Wanda Nara.

En el análisis también se hizo referencia a una imagen que se difundió de la China Suárez saliendo junto a Migueles y a la menor, en la que se la ve tranquila, y a detalles de lo ocurrido la noche del escándalo, sobre los cuales hay distintas versiones.

¿Qué declaró Mauro Icardi en la fiscalía sobre el escándalo con Wanda Nara por su hija?

Mauro Icardi fue a la fiscalía de Tigre para realizar una declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, por lo que Wanda Nara lo denunció. Al salir, su abogado, Francisco Oneto, reveló que el futbolista “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”, aseguró que “no hubo agresiones hacia su hija” y remarcó que “están negadas las agresiones”.

Según Oneto, Icardi declaró que esa noche no ocurrió nada: la nena quería ir a una juntada, él se la negó y se armó una discusión por eso. Además, “se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás”. La causa sigue en curso, la defensa sostiene que el relato de la menor tiene inconsistencias y se esperan los resultados del nuevo reconocimiento médico que se ordenó. Hasta ahora, lo que se conoce son las versiones de las partes y no hay una resolución de la Justicia.

     

 

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