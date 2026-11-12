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Martín Migueles rompió el silencio tras el escándalo con Icardi y sorprendió con una revelación sobre la China Suárez

En PrimiciasYa, Martín Migueles habló tras el escándalo con Mauro Icardi, confesó su mayor temor y sorprendió con una revelación sobre la China Suárez.

12 nov 2026, 18:05
icardi, martin migueles y china suarez
icardi, martin migueles y china suarez

El enfrentamiento entre Martín Migueles y Mauro Icardi sigue generando repercusiones. En medio del escándalo que se desató tras el episodio en La casa de los sueños del futbolista, Marina Calabró dio a conocer en PrimiciasYa (América TV) una serie de mensajes que intercambió con el actual novio de Wanda Nara, quien le contó cómo está viviendo este delicado momento.

Al aire, la periodista compartió algunos de los comentarios que recibió de Migueles y reveló que una de sus principales preocupaciones tiene que ver con las posibles consecuencias judiciales del conflicto.

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"Hablé con Miguel, les cuento así en líneas generales. Él lo que me dice es: 'Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral'", comenzó relatando Calabró, al dar detalles de la conversación que mantuvo con el empresario.

Por otro lado, Migueles también le habría contado sobre un supuesto pedido de Telefe para bajar el tono de la polémica. "Después me dijo: 'De Telefe nos pidieron que paremos este escándalo'. Me dijo que hubo un pedido tanto a Wanda. Vieron que Wanda no está dando declaraciones públicas, tampoco está hablando mucho en off", leyó la conductora.

En relación con el video que trascendió del tenso cara a cara con Icardi, el empresario habría dado su propia explicación sobre lo sucedido y aseguró que hubo una situación previa que no quedó registrada en las imágenes. "Con respecto al video, me dice: 'Icardi me venía insultando y yo reaccioné'. Me dice que ese video no tiene contexto, no niega lo que se ve, por supuesto. Me dice que Icardi venía como picanteándolo y que él venía muy cargado porque la nena le había pedido auxilio", detalló Marina.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de Calabró fue una particular referencia a la China Suárez. Según contó la periodista, Migueles le hizo una llamativa revelación sobre la percepción que la actriz tendría de él.

"'La China Suárez cree que soy copado'. Me dijo que las niñas le dijeron que la China les había dicho: 'Che, Migueles es una persona con la que se podía hablar'", compartió la conductora.

Por último, Calabró destacó otra de las frases que le habría enviado el novio de Wanda Nara, en la que explicó cuál fue el motivo que lo llevó a reaccionar durante el episodio con el futbolista.

"Y me dijo algo que me parece clave: 'La nena me llamó desesperada y por eso reaccioné'", leyó la periodista.

A modo de cierre, Migueles resumió su actitud durante el enfrentamiento con una contundente definición: "'Reaccioné como en el barrio', me dijo".

Cómo es el video donde Martín Migueles provoca a Mauro Icardi frente a la policía

El episodio protagonizado por Martín Migueles en la vivienda de Mauro Icardi, el viernes pasado, generó una fuerte repercusión y dio lugar a todo tipo de comentarios.

Durante la emisión de este jueves de DDM (América TV), pusieron al aire las imágenes del tenso encuentro que mantuvieron el actual novio de Wanda Nara y el futbolista, en presencia de varios efectivos policiales.

En el fragmento que salió a la luz, Migueles interpela directamente a Icardi y le consulta si actuaría de la misma manera en su situación. El delantero, por su parte, contesta con una actitud desafiante.

El fuerte cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles: qué se dijeron cara a cara

Migueles: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”

Icardi: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”

Migueles: “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”

Icardi: “Pará, pará…”

Migueles: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”.

     

 

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