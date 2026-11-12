Salió a la luz el relato completo de Icardi sobre el episodio con su hija en Nordelta: "Le decís a tu mamá"

La reconstrucción continuó con la llegada de Wanda y Migueles. “En el medio de este momento me escriben de la guardia del barrio que estaba la madre con su novio para ingresar a buscar a Francesca, a lo cual no los autoriza a pasar”, se escuchó durante la lectura.

Además, indicaron que la menor había contactado a Migueles para pedirle que fuera a buscarla: “Migueles va a buscar a Wanda a la grabación y ahí van hasta el country, hasta la casa de los sueños e intentan ingresar”.

Qué dice el relato atribuido a Mauro Icardi y qué puntos fueron cuestionados

“Ahora salís y hablás con tu mamá. Y le decís todo lo que le acabás de decir a Fernanda, que todo es mentira y que es un capricho tuyo para poder irte a la juntada”, leyó la indicación que el futbolista aseguró haberle dado a su hija cuando su madre ya estaba en el lugar junto a la Policía.

Sin embargo, según ese mismo testimonio, la situación tomó otro rumbo cuando Francesca salió de la vivienda. El futbolista le pidió a Isabella que acompañara a su hermana para corroborar qué le decía a su madre. “Isabella vuelve corriendo y me cuenta que Francesca le había dicho a la madre que yo le había pegado”, continúa el relato atribuido a Icardi.

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