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Salió a la luz el relato completo de Icardi sobre el episodio con su hija en Nordelta: "Le decís a tu mamá"

Mauro Icardi dio su versión de lo ocurrido con su hija en Nordelta y en PrimiciasYa se conocieron detalles de su declaración ante la fiscalía de Tigre.

12 nov 2026, 18:39
Salió a la luz el relato completo de Icardi sobre el episodio con su hija en Nordelta: Le decís a tu mamá

Salió a la luz el relato completo de Icardi sobre el episodio con su hija en Nordelta: "Le decís a tu mamá"

Salió a la luz el relato completo de Icardi sobre el episodio con su hija en Nordelta: Le decís a tu mamá

Salió a la luz el relato completo de Icardi sobre el episodio con su hija en Nordelta: "Le decís a tu mamá"

Mauro Icardi declaró este 12 de noviembre en la fiscalía de Tigre y dio su versión sobre el episodio con su hija en Nordelta, en medio del conflicto judicial con Wanda Nara.

En PrimiciasYa (América TV), Santiago Sposato amplió la información brindada por Francisco Oneto, abogado penalista del futbolista, y expuso detalles del relato: la conversación de la menor con la licenciada Matera y la posterior llegada de la conductora junto a Martín Migueles al country.

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Según el relato leído, Icardi le habría pedido a su hija que se comunicara con la profesional para aclarar lo sucedido. Porque él le pide que su hija llame a la licenciada Matera para aclararle que no la había golpeado, explicaron durante el intercambio.

En ese contexto, también mencionaron la presencia de la China Suárez en la vivienda. Ya había vuelto la China Suárez, su pareja. Bueno, hablan, dicen que la China Suárez estaba abrazada a la hija de él, señalaron.

La reconstrucción continuó con la llegada de Wanda y Migueles. En el medio de este momento me escriben de la guardia del barrio que estaba la madre con su novio para ingresar a buscar a Francesca, a lo cual no los autoriza a pasar, se escuchó durante la lectura.

Además, indicaron que la menor había contactado a Migueles para pedirle que fuera a buscarla: “Migueles va a buscar a Wanda a la grabación y ahí van hasta el country, hasta la casa de los sueños e intentan ingresar”.

Qué dice el relato atribuido a Mauro Icardi y qué puntos fueron cuestionados

“Ahora salís y hablás con tu mamá. Y le decís todo lo que le acabás de decir a Fernanda, que todo es mentira y que es un capricho tuyo para poder irte a la juntada”, leyó la indicación que el futbolista aseguró haberle dado a su hija cuando su madre ya estaba en el lugar junto a la Policía.

Sin embargo, según ese mismo testimonio, la situación tomó otro rumbo cuando Francesca salió de la vivienda. El futbolista le pidió a Isabella que acompañara a su hermana para corroborar qué le decía a su madre. “Isabella vuelve corriendo y me cuenta que Francesca le había dicho a la madre que yo le había pegado”, continúa el relato atribuido a Icardi.

RS Fotos

     

 

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