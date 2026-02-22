En vivo Radio La Red
El Gobierno denunció que hubo "un hecho delictivo" en la dependencia de la Secretaría de Trabajo

La cartera comandada por Sandra Pettovello indicó que la situación sudeció en las oficinas de atención al público del Programa Asistir.

El Gobierno denunció que hubo un hecho delictivo en la dependencia de la Secretaría de Trabajo

El Gobierno denunció que hubo "un hecho delictivo" en la dependencia de la Secretaría de Trabajo

El Ministerio de Capital Humano informó, mediante un comunicado publicado en redes sociales, que hubo “un hecho delictivo” en la dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicado en el edificio situado sobre la calle 25 de Mayo 645.

La cartera comandada por Sandra Pettovello indicó que la situación sucedió, puntualmente, en las oficinas de atención al público del Programa Asistir, durante la madrugada del día de hoy, cerca de las 5.00hs.

capital humano3

“Según se constató, personas violentaron las rejas del ingreso al edificio y accedieron al interior del mismo por ese sector. En una primera inspección, se advirtió la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos sustraidos se encuentra actualmente en proceso de determinación, dado que se está realizando el inventario y conteo correspondiente”, indicaron.

Por otra parte, manifestaron que “de manera inmediata” dieron aviso a las autoridades competentes e intervino la Policía Federal en conjunto con Asuntos Internos y la Policía Científica. Paralelamene, el Ministerio informó que se están llevando adelante los analisis pertinentes de las cámaras del lugar “para contribuir al esclarecimiento del hecho”.__IP__

Por el momento, confirmaron que la causa se encuentra en la Secretaría Nº 15, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8.

Para finalizar, ratificaron que también la Secretaría de Trabajo lleva a cabo “una investigación interna” y realizará el sumario administrativo corresondiente, “con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido”

