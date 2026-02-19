El sugestivo posteo de Mario Pergolini en medio de los despidos de los trabajadores de Fate

mario pergolini posteo

Cuál fue el insólito pedido de Mario Pergolini a Susana Giménez que reaviva su histórica pelea

El día que Susana Giménez cumplió 82 años, Mario Pergolini eligió dejar atrás viejas diferencias y dedicarle un saludo con humor, nostalgia y un toque de autocrítica.

El conductor compartió un video en sus redes acompañado de imágenes creadas con inteligencia artificial, donde se lo ve junto a Susana en situaciones ficticias y cómplices. En ese mensaje, Pergolini recordó el histórico enfrentamiento que los distanció en los años 90, cuando desde Caiga Quien Caiga lanzó comentarios irónicos que la diva nunca terminó de perdonar.

“Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó Mario, reconociendo que las disculpas no fueron suficientes.

Más adelante, profundizó con un tono entre arrepentido e irónico, imaginando una amistad que nunca existió: “Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos”.

El gesto se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios sobre la creatividad del homenaje y la posibilidad de que, después de tantos años de distancia, Susana y Pergolini puedan protagonizar una reconciliación pública. Un saludo inesperado, una disculpa sincera y una historia que vuelve a despertar curiosidad en el público.