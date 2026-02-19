El sugestivo posteo de Mario Pergolini en medio de los despidos de los trabajadores de Fate
En plena crisis por el cierre de Fate y el despido de 920 empleados, Mario Pergolini hizo un inesperado posteo.
Mario Pergolini volvió a sacudir las redes con un posteo que no pasó inadvertido. En medio del conflicto por el cierre de la planta de Fate y el despido de 920 trabajadores, el conductor compartió una imagen de la histórica camiseta de Boca de los años 80, aquella que llevaba a la fábrica de neumáticos como sponsor.
El contexto no es menor. Fate anunció el cierre definitivo de su planta en Virreyes, dejando a cientos de familias en una situación crítica.
La medida, justificada por la empresa en la caída de la producción y la presión de las importaciones asiáticas, derivó en un paro y en la intervención del Gobierno, que dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar los despidos y abrir una mesa de negociación.
Así, el posteo de Pergolini llamó la atención en medio de una crisis industrial que hoy tiene a Fate en el centro de la escena y a los trabajadores en pie de lucha.
Cuál fue el insólito pedido de Mario Pergolini a Susana Giménez que reaviva su histórica pelea
El día que Susana Giménez cumplió 82 años, Mario Pergolini eligió dejar atrás viejas diferencias y dedicarle un saludo con humor, nostalgia y un toque de autocrítica.
El conductor compartió un video en sus redes acompañado de imágenes creadas con inteligencia artificial, donde se lo ve junto a Susana en situaciones ficticias y cómplices. En ese mensaje, Pergolini recordó el histórico enfrentamiento que los distanció en los años 90, cuando desde Caiga Quien Caiga lanzó comentarios irónicos que la diva nunca terminó de perdonar.
“Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó Mario, reconociendo que las disculpas no fueron suficientes.
Más adelante, profundizó con un tono entre arrepentido e irónico, imaginando una amistad que nunca existió: “Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos”.
El gesto se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios sobre la creatividad del homenaje y la posibilidad de que, después de tantos años de distancia, Susana y Pergolini puedan protagonizar una reconciliación pública. Un saludo inesperado, una disculpa sincera y una historia que vuelve a despertar curiosidad en el público.