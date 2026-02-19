Inflación mayorista en enero: los precios aumentaron un 1,7% según el INDEC
La variación del primer mes del año se explicó por el incremento del 1,7% en los productos nacionales y del 1,5% en los importados. El arranque de 2026 muestra un escenario de menor presión inflacionaria.
La inflación mayorista registró en enero de 2026 una suba del 1,7%, lo que marcó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de diciembre, cuando había alcanzado el 2,4%. El dato surge del último informe publicado por el INDEC y refleja un menor ritmo de aumento en los precios de la cadena productiva.
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) también quedó por debajo de la inflación minorista, que en el mismo período fue del 2,9%. Este comportamiento es seguido de cerca por economistas y empresas, ya que suele anticipar la evolución futura de los precios al consumidor.
Según el organismo estadístico, la variación de enero estuvo impulsada por un incremento del 1,7% en los productos nacionales y del 1,5% en los importados.
Dentro de los bienes de origen local, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron los productos agropecuarios (0,49%), alimentos y bebidas (0,29%), productos refinados del petróleo (0,14%), tabaco (0,12%) y sustancias y productos químicos (0,09%).
Estos rubros tuvieron un rol clave en la dinámica de precios durante el arranque de 2026, en un contexto de estabilización gradual tras la desaceleración observada en los últimos meses de 2025.
Cuánto aumentaron los precios mayoristas en enero de 2026
El INDEC difunde tres indicadores que permiten analizar la evolución de los costos en distintos niveles de la producción:
Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): registró una suba mensual de 1,7% y acumuló un aumento interanual del 26,4%. Este índice mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): excluye el efecto impositivo y mostró un incremento del 1,6% en enero, con una suba del 26,6% en los últimos 12 meses.
Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): refleja la evolución de los valores de la producción local sin impuestos. En el primer mes del año subió 1,6% y acumuló un alza interanual del 27,7%.
Estos datos son utilizados por el sector privado y analistas para anticipar presiones inflacionarias y evaluar la evolución de los costos productivos.
El costo de la construcción también subió en enero
En paralelo, el INDEC informó que el Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,3% en enero respecto de diciembre y registró una suba interanual del 24,9%.
El aumento mensual respondió a:
1,4% en el capítulo “Materiales”.
3,1% en “Mano de obra”, con un incremento del 3,4% en salarios y del 1,6% en subcontratos.
2,2% en “Gastos generales”.
Según el organismo, el incremento en los costos laborales estuvo vinculado al acuerdo salarial del sector firmado en enero. En tanto, los gastos generales se vieron impactados por actualizaciones en tarifas de electricidad, agua y gas.
Qué anticipa el dato para la inflación de 2026
La desaceleración de los precios mayoristas es un dato relevante para el mercado, ya que estos índices suelen actuar como un indicador adelantado de la inflación minorista.
Si la tendencia se consolida, podría contribuir a moderar la dinámica de precios en los próximos meses. La evolución dependerá de factores como el tipo de cambio, los costos de energía, los acuerdos salariales y el comportamiento del consumo.
En este contexto, el arranque de 2026 muestra un escenario de menor presión inflacionaria en la etapa mayorista, aunque todavía con niveles elevados en la comparación interanual.