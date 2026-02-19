Inflación mayorista en enero: los precios aumentaron un 1,7% según el INDEC. 

Embed #DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 1,7% en enero de 2026 respecto del mes previo y 26,4% interanual https://t.co/1Ak4cPnGZW pic.twitter.com/mL4Ic2iRct — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 19, 2026

Estos rubros tuvieron un rol clave en la dinámica de precios durante el arranque de 2026, en un contexto de estabilización gradual tras la desaceleración observada en los últimos meses de 2025.

Cuánto aumentaron los precios mayoristas en enero de 2026

El INDEC difunde tres indicadores que permiten analizar la evolución de los costos en distintos niveles de la producción:

Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): registró una suba mensual de 1,7% y acumuló un aumento interanual del 26,4%. Este índice mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos.

registró una suba mensual de 1,7% y acumuló un aumento interanual del 26,4%. Este índice mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) : excluye el efecto impositivo y mostró un incremento del 1,6% en enero, con una suba del 26,6% en los últimos 12 meses.

: excluye el efecto impositivo y mostró un incremento del 1,6% en enero, con una suba del 26,6% en los últimos 12 meses. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): refleja la evolución de los valores de la producción local sin impuestos. En el primer mes del año subió 1,6% y acumuló un alza interanual del 27,7%.

Estos datos son utilizados por el sector privado y analistas para anticipar presiones inflacionarias y evaluar la evolución de los costos productivos.

El costo de la construcción también subió en enero

En paralelo, el INDEC informó que el Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,3% en enero respecto de diciembre y registró una suba interanual del 24,9%.

El aumento mensual respondió a:

1,4% en el capítulo “Materiales”.

3,1% en “Mano de obra”, con un incremento del 3,4% en salarios y del 1,6% en subcontratos.

2,2% en “Gastos generales”.

Según el organismo, el incremento en los costos laborales estuvo vinculado al acuerdo salarial del sector firmado en enero. En tanto, los gastos generales se vieron impactados por actualizaciones en tarifas de electricidad, agua y gas.

la-evolucion-de-los-precios-mayoristas-en-enero-de-2026-grafico-indec-MICEHRQJJ5BC3CKNUEUEJ7ST54 La evolución de los precios mayoristas en enero de 2026. (Gráfico: Indec)

Qué anticipa el dato para la inflación de 2026

La desaceleración de los precios mayoristas es un dato relevante para el mercado, ya que estos índices suelen actuar como un indicador adelantado de la inflación minorista.

Si la tendencia se consolida, podría contribuir a moderar la dinámica de precios en los próximos meses. La evolución dependerá de factores como el tipo de cambio, los costos de energía, los acuerdos salariales y el comportamiento del consumo.

En este contexto, el arranque de 2026 muestra un escenario de menor presión inflacionaria en la etapa mayorista, aunque todavía con niveles elevados en la comparación interanual.