Afirman que Juliana Awada estaría viviendo un romance secreto con el rey Felipe

Según Lussich, la separación entre Felipe y Letizia estaría encaminada: "Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor".

Más adelante, la panelista Natalie Weber preguntó cómo se habría dado el vínculo entre Awada y el monarca. "En distintas visitas protocolares cuando Macri era presidente", contaron en el programa.

Quién es la reconocida modelo que estaría saliendo con Mauricio Macri

Tras su separación de Juliana Awada, Mauricio Macri volvió a ser protagonista de especulaciones que lo vinculan con figuras del espectáculo. En los últimos días, se instaló la versión de que el expresidente estaría interesado en una reconocida modelo, lo que reavivó el interés mediático en su vida privada.

En La Mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez recordó las versiones anteriores que lo relacionaban con otras famosas: “Macri parece que agarró la filcar y empezó... primero se le tiró a Guillermina Valdés”, comentó en referencia a la ex de Marcelo Tinelli. Y añadió: “Hay un patrón, esta mujer es muy bonita”.

Mientras se mantenía el misterio, fue Moria Casán quien lanzó una pista en vivo: “¿Ella era la mujer de Matías Martin? Ay, pará, pará, qué bol...”.

Acto seguido, Méndez reveló el nombre: "El ex de ella es Matías Martin, tiene dos hijos. Estamos hablando de Natalia Graciano”. Y agregó: "Se conocen de hace mucho tiempo. Mauricio Macri está muy interesado en ella".

El periodista contó además que intentó confirmar la información directamente con la modelo: “Le escribí a Natalia Graciano preguntándole por esto… rayita, rayita. Si a mí me escriben por esto, niego”, explicó, sugiriendo que la falta de respuesta podría ser un indicio de que la relación recién comienza. Con picardía, cerró: “El que calla, otorga”.