La desigualdad tuvo una leve mejora en el último trimestre de 2025
El coeficiente de Gini se ubicó en 0,427 y mostró una mejora interanual, aunque la brecha entre los extremos se mantuvo sin cambios.
La desigualdad tuvo una leve mejoría respecto al año anterior. (Foto: archivo).
El coeficiente de Gini se ubicó en 0,427 en el cuarto trimestre de 2025, con una leve mejora interanual. Sin embargo, la brecha entre los extremos de la distribución se mantuvo sin cambios y el último decil continuó concentrando casi una cuarta parte del ingreso total.
Así lo indica el último informe sobre distribución del ingreso que publicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar fue de 0,427 en el cuarto trimestre de 2025, lo que representó una leve baja frente al 0,430 registrado en igual período del año anterior. Este indicador, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, toma valores entre 0 y 1, donde 0 representa igualdad absoluta y 1 desigualdad total.
La distancia entre los extremos de la distribución se mantuvo elevada. La brecha entre la mediana del decil 10 y la del decil 1 fue de 13 veces, el mismo nivel observado un año antes y también sin variaciones respecto del último trimestre comparable sin aguinaldo. Esto implica que, aun con una leve mejora del Gini, la desigualdad entre los sectores más ricos y más pobres prácticamente no se modificó.
Al analizar la distribución por deciles, se observa que los ingresos continúan fuertemente concentrados en los tramos superiores. El 10% de la población con mayores ingresos se quedó con el 24,7% del total, mientras que el 10% más pobre apenas concentró el 3,4%. Entre ambos extremos, la participación crece de manera progresiva a medida que se avanza en la escala de ingresos, lo que evidencia la asimetría de la distribución.
La estructura por deciles también muestra diferencias marcadas en los niveles de ingreso. En el primer decil, el ingreso medio se ubicó alrededor de los $117.129, mientras que en el décimosuperó los $2 millones, consolidando una distancia significativa entre los extremos de la pirámide.
Si se agrupan los deciles por estratos, el informe refleja la misma tendencia. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles fue de $392.439, mientras que el estrato medio, compuesto por los deciles 5 a 8, alcanzó $1.016.016. En contraste, los deciles más altos registraron un ingreso promedio de $2.526.316, más de seis veces superior al de los sectores de menores recursos.
Si bien el índice está basado en la Encuesta Permanente de Hogares que alcanza a 30 millones de personas, el dato extrapolado permite establecer que el 28,2% de la población equivale a unos 13 millones de personas.
En paralelo, el índice de indigencia, que contempla a las personas que no llegan a cubrir las canasta básica alimentaria, se redujo a 6,3%, con un descenso de 1,9 p.p. de lo marcado en el mismo período del año anterior, cuando alcanzó el 8,2%.
Respecto al último informe del primer semestre de 2025, allí la pobreza se ubicó en 31,6% mientras que la indigencia se encontró en 6,9%. Por lo tanto, de semestre a semestre también se registró una baja, aunque menos pronunciada, de 3,4 p.p. para la pobreza y de 0,6 p.p. para la indigencia.
El punto más alto del nivel de pobreza y de indigencia durante la gestión del presidente Javier Milei se dio en el primer semestre de 2024, cuando el índice midió 52,9% y 18,1%, respectivamente.
La medición de la pobreza en Argentina se realiza de forma semestral sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y se determina por ingresos. El indicador refleja qué proporción de la población no logra cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, para la indigencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA).