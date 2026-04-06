La desigualdad tuvo una leve mejora en el último trimestre de 2025

indec distribución del ingreso

La estructura por deciles también muestra diferencias marcadas en los niveles de ingreso. En el primer decil, el ingreso medio se ubicó alrededor de los $117.129, mientras que en el décimo superó los $2 millones, consolidando una distancia significativa entre los extremos de la pirámide.

Si se agrupan los deciles por estratos, el informe refleja la misma tendencia. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles fue de $392.439, mientras que el estrato medio, compuesto por los deciles 5 a 8, alcanzó $1.016.016. En contraste, los deciles más altos registraron un ingreso promedio de $2.526.316, más de seis veces superior al de los sectores de menores recursos.

La medición de la pobreza

El nivel de pobreza en Argentina se ubicó en 28,2% en el segundo semestre de 2025, según informo esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra representa una caída de 9,9 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el segundo semestre de 2024, cuando marcó 38,1%.

Si bien el índice está basado en la Encuesta Permanente de Hogares que alcanza a 30 millones de personas, el dato extrapolado permite establecer que el 28,2% de la población equivale a unos 13 millones de personas.

pobreza

En paralelo, el índice de indigencia, que contempla a las personas que no llegan a cubrir las canasta básica alimentaria, se redujo a 6,3%, con un descenso de 1,9 p.p. de lo marcado en el mismo período del año anterior, cuando alcanzó el 8,2%.

Respecto al último informe del primer semestre de 2025, allí la pobreza se ubicó en 31,6% mientras que la indigencia se encontró en 6,9%. Por lo tanto, de semestre a semestre también se registró una baja, aunque menos pronunciada, de 3,4 p.p. para la pobreza y de 0,6 p.p. para la indigencia.

El punto más alto del nivel de pobreza y de indigencia durante la gestión del presidente Javier Milei se dio en el primer semestre de 2024, cuando el índice midió 52,9% y 18,1%, respectivamente.

La medición de la pobreza en Argentina se realiza de forma semestral sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y se determina por ingresos. El indicador refleja qué proporción de la población no logra cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, para la indigencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA).