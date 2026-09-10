El violento video de Sofi Martínez que la hizo temer por su vida y llegó a la Justicia: "Balas y..."

La situación quedó registrada por el equipo de Martínez y, en medio del caos, la periodista manifestó el temor que le provocó lo que estaba ocurriendo.

Cómo fue el violento momento que vivió Sofi Martínez

"¡Uy, amigo, tengo miedo! ¡Qué quilombo!", dice la periodista, y describe: " Balas de goma, fuegos artificiales, la gente corre". Entonces, gira la cabeza y mira más allá de la lente para hablarle al camarógrafo: " Me asusté. ¿Vos te asustaste? Te pegaste un cagazo bárbaro".

Después del episodio, realizó un balance de la experiencia y explicó que, más allá de todo lo ocurrido, su intención original había sido mostrar el colorido de la jornada y la manera en que los hinchas viven este tipo de partidos.

"Fue una fiesta en la previa. El partido, estuvo muy lindo compartirlo con la gente. Lamentablemente va a quedar el recuerdo del final, sobre todo para mí, que no lo había vivido nunca. Esa situación de violencia con la Policía, la desesperación de la gente, ver algunos heridos: eso fue un poco triste. Pero esto es lo que generan los clásicos muchas veces, y esperemos que se termine", dice Martínez, a modo de conclusión final. Luego contaría que, en los momentos de mayor tensión, dejaron de grabar para priorizar su seguridad.

Pero el episodio no terminó con la publicación del contenido. Las imágenes tuvieron repercusión en el ámbito de la seguridad deportiva uruguaya y el material fue entregado por la Asociación Uruguaya de Fútbol a la Dirección General de Seguridad en el Deporte, en el marco de las actuaciones iniciadas por los incidentes.

Según explicó posteriormente la propia periodista, el video pasó a ser considerado como elemento de prueba dentro de una causa vinculada con integrantes de la hinchada. De esta manera, una cobertura pensada para mostrar el ambiente de un partido terminó aportando registros audiovisuales a una investigación oficial.

La periodista incluso se tomó con humor la posibilidad de que el episodio pudiera complicar un eventual regreso a Uruguay. En una conversación con Santiago, su camarógrafo, lanzó: "Vos irás, Santi; yo creo que ya no puedo ir".

Así, lo que había comenzado como una cobertura futbolera terminó tomando otro rumbo: las imágenes captadas durante el clásico pasaron de ser parte de un vlog a convertirse en material de interés para una investigación por los incidentes registrados durante la jornada.