Luisana Lopilato reveló cómo está su vínculo con Camila Bordonaba y si volvería a trabajar con ella

Además de hablar de Mariano Martínez y la época en que compartieron elenco en Alma Pirata, Luisana Lopilato se refirió al éxito de Rebelde Way y respondió acerca de su excompañera de elenco, Camila Bordonaba.
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La actriz Luisana Lopilato recordó la época de la exitosa ficción Rebelde Way y se refirió a cómo quedó su relación con Camila Bordonaba.
Además de hablar de Mariano Martínez y la época en que compartieron elenco en Alma Pirata, Luisana Lopilato se refirió al éxito de Rebelde Way y respondió acerca de su excompañera de elenco, Camila Bordonaba.
Fue en el programa de streaming Sería Increíble en Olga cuando se le planteó a la actriz un juego de ordenar en un ranking de 1 a 10 (del mejor al peor) a distintas personas con las que trabajó a lo largo de su carrera.
Luego de ubicar a Martínez en el último puesto, al aparecer la imagen de Bordonaba, Luisana Lopilato la ubicó en el puesto número cinco y contó si hoy en día sigue en contacto con su colega, quien se había alejado durante varios años de los medios.
“¿Es random el orden o lo paran ustedes?”, preguntó entre risas la actriz al ver cómo iban pasando cada una de las fotos de los famosos para que ella de su colocación en la lista. “Cinco pongo a Cami... Con ella tengo la mejor también, trabajé muchos años con ella, es como familia”, aseguró Luisana Lopilato.
Ahí fue cuando Nati Jota quiso saber si ambas habían mantenido el vínculo después de terminar de trabajar juntas después de que Luisana no estuviera en el exitoso regreso del grupo ErreWay por compromisos laborales.
“¿Y después de trabajar juntas siguieron siendo amigas o cada una siguió con su vida? Porque a veces pasa eso con los laburos, que te hermanás y después las vidas de cada uno van por otro lado”, le preguntó la conductora.
Y la invitada se sinceró: “Tuvimos vidas totalmente diferentes pero hace poquito volvimos a entrar en contacto otra vez con lo de Rebelde Way y hace poquito hablamos”.
En cuanto al regreso del grupo, con varias funciones agotadas, Lopilato explicó por qué no pudo estar: "La verdad me agarró justo con mucho trabajo y filmando. Los chicos quieren estar con su mamá y su papá y no hay vuelta que darle todo funciona con nosotros, si no estoy yo está Michael".
Y además destacó a Cris Morena, creadora de ese éxito televisivo: "A Cris la quiero y me formó, hasta el día de hoy sigo en contacto".
Luego de anunciar su gira por varios países y hacer sold out en tiempo récord, Erreway tuvo su esperado regreso a Buenos Aires en el Movistar Arena entre agosto y septiembre de 2025 con un total de 9 funciones.
Erreway, la banda argentina reconocida en el mundo entero, que nació como parte de la serie juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena, volvió a los escenarios tras 20 años.
Sus canciones con estilo pop rock marcaron a toda una generación. Sus integrantes unidos por el amor hacia la música a pesar de las restrictivas reglas académicas de la Elite Way School, son los más queridos por el público.
Camila Bordonaba, que estuvo alejada de los medios durante 15 años, vuelve al ruedo junto a sus grandes amigos Felipe Colombo y Benjamín Rojas.