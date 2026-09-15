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La industria redujo el uso de su capacidad instalada en julio y cayó al 58,2%

La industria manufacturera utilizó el 58,2% de su capacidad instalada en julio, con una caída tanto frente a junio como en la comparación interanual. La metalmecánica y el sector automotriz registraron los niveles más bajos.

La industria manufacturera utilizó el 58

La industria manufacturera utilizó el 58,2% de su capacidad instalada en julio, por debajo del 59,1% registrado en junio. (Foto: archivo).

La industria manufacturera operó por noveno mes consecutivo utilizando menos del 60% de su capacidad instalada, una señal que refleja el bajo nivel de actividad del sector. En julio, las fábricas trabajaron al 58,2% de su potencial productivo, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Leé también La industria acumula una caída del 2% en 2026, pero en julio creció 1,4% interanual
La construcción y el sector automotor volvieron a mostrar fuertes retrocesos. (Foto: archivo).

El registro significó además un retroceso de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto de junio, cuando la utilización había alcanzado el 59,1%. En términos interanuales también hubo una caída: en julio de 2025 el indicador se había ubicado en 58,4%, 0,2 p.p. por encima del nivel actual.

La metalmec&aacute;nica y la industria automotriz registraron los niveles m&aacute;s bajos de utilizaci&oacute;n de la capacidad instalada, con 38,3% y 39%, respectivamente. (Foto: archivo).

La metalmecánica y la industria automotriz registraron los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada, con 38,3% y 39%, respectivamente. (Foto: archivo).

La serie permite observar que la industria no supera el umbral del 60% desde octubre de 2025, cuando había alcanzado el 60,9%. Desde noviembre de ese año, todos los registros quedaron por debajo: 57,7% en noviembre, 53,8% en diciembre, 53,9% en enero, 54,6% en febrero, 59,8% en marzo, 59,9% en abril, 58,3% en mayo, 59,1% en junio y 58,2% en julio.

Los sectores industriales que menos utilizaron su capacidad

El panorama mostró importantes diferencias entre las distintas ramas de la industria. La metalmecánica, excluida la industria automotriz, fue el sector con menor utilización de su capacidad instalada, con apenas 38,3%, muy por debajo del 49% registrado un año antes.

Según explicó el INDEC, el deterioro estuvo relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 46,6% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico disminuyó 20,9%.

También se ubicaron en niveles particularmente bajos la industria automotriz, con 39% de utilización; caucho y plástico, con 40,2%; productos del tabaco, con 45,2%; textiles, con 45,3%; y productos minerales no metálicos, con 48,6%.

En el caso de la industria automotriz, el porcentaje cayó desde el 44,1% registrado en julio de 2025 hasta el 39% actual, debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales. Los productos minerales no metálicos también mostraron un fuerte retroceso, desde 57,1% a 48,6%, asociado a una menor elaboración de vidrio, cemento y otros materiales destinados a la construcción.

Petróleo, alimentos y acero, entre los sectores con mayor utilización

En el otro extremo, algunos bloques industriales funcionaron muy por encima del promedio. La refinación de petróleo encabezó el listado con una utilización del 89,9%, frente al 81,7% de julio del año pasado. El INDEC atribuyó la mejora al mayor procesamiento de petróleo crudo.

Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 71,8%; papel y cartón, con 69,6%; alimentos y bebidas, con 66%; y sustancias y productos químicos, con 61,4%. Todos estos sectores quedaron por encima del promedio general del 58,2%.

Las industrias metálicas básicas mejoraron desde el 63,9% registrado un año atrás hasta el 71,8%, en un contexto en el que la producción de acero crudo aumentó 15,3% interanual. Papel y cartón, por su parte, pasó del 59,7% al 69,6%, mientras que alimentos y bebidas avanzó del 65,2% al 66%.

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