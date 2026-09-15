La industria redujo el uso de su capacidad instalada en julio y cayó al 58,2%

Según explicó el INDEC, el deterioro estuvo relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 46,6% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico disminuyó 20,9%.

También se ubicaron en niveles particularmente bajos la industria automotriz, con 39% de utilización; caucho y plástico, con 40,2%; productos del tabaco, con 45,2%; textiles, con 45,3%; y productos minerales no metálicos, con 48,6%.

En el caso de la industria automotriz, el porcentaje cayó desde el 44,1% registrado en julio de 2025 hasta el 39% actual, debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales. Los productos minerales no metálicos también mostraron un fuerte retroceso, desde 57,1% a 48,6%, asociado a una menor elaboración de vidrio, cemento y otros materiales destinados a la construcción.

Petróleo, alimentos y acero, entre los sectores con mayor utilización

En el otro extremo, algunos bloques industriales funcionaron muy por encima del promedio. La refinación de petróleo encabezó el listado con una utilización del 89,9%, frente al 81,7% de julio del año pasado. El INDEC atribuyó la mejora al mayor procesamiento de petróleo crudo.

Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 71,8%; papel y cartón, con 69,6%; alimentos y bebidas, con 66%; y sustancias y productos químicos, con 61,4%. Todos estos sectores quedaron por encima del promedio general del 58,2%.

Las industrias metálicas básicas mejoraron desde el 63,9% registrado un año atrás hasta el 71,8%, en un contexto en el que la producción de acero crudo aumentó 15,3% interanual. Papel y cartón, por su parte, pasó del 59,7% al 69,6%, mientras que alimentos y bebidas avanzó del 65,2% al 66%.