En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Fernando Cerimedo
justicia
Causa ANDIS

Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, declarará ante la Justicia argentina

La mujer, que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia, aseguró públicamente que tiene información para aportar y que sabe quién filtró los audios de Diego Spagnuolo.

Nadia Beller

Nadia Beller, ex de Fernando Cerimedo, fue baleada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Facebook/@nadia.beller)

Nadia Beller, ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo, declarará como testigo ante la Justicia argentina en la causa que investiga presuntos sobornos para la compra de medicamentos de alto costo en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La mujer, que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia, aseguró públicamente que tiene información para aportar y que sabe quién filtró los audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

Leé también Uno de los presuntos sicarios del ataque a la ex pareja de Cerimedo rompió el silencio y reveló para qué fueron contratados
Uno de los presuntos sicarios de la ex pareja de Cerimedo habló del ataque. (Foto: captura)

La declaración está prevista para el miércoles 23 de septiembre y se realizará por videoconferencia desde Bolivia. Beller responderá las preguntas del fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación del caso ANDIS.

La fecha fue fijada a sugerencia de la fiscalía boliviana luego de un pedido de colaboración enviado desde la Argentina. La decisión de escuchar a Beller surgió a raíz de distintas declaraciones periodísticas en las que sostuvo que cuenta con evidencia vinculada a la investigación.

Entre los elementos que podría aportar aparecen sus afirmaciones sobre el origen de la filtración de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se habría hablado de presuntos pagos de sobornos y supuestas maniobras de corrupción. Beller también afirmó que tendría conversaciones grabadas con Cerimedo relacionadas con el caso.

Picardi citó a Beller en calidad de testigo y libró un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración. La respuesta llegó rápidamente y las autoridades de ese país propusieron el 23 de septiembre para realizar la audiencia.

La declaración será reservada y Beller se conectará desde Bolivia, mientras que Picardi realizará las preguntas desde los tribunales federales de Retiro. Además, debido al estado de salud de la mujer, se solicitó adoptar medidas para resguardar su seguridad y sus derechos.

También se pidió que durante la audiencia estén presentes los fiscales bolivianos que investigan el atentado que sufrió. Cerimedo se encuentra detenido con prisión preventiva en Bolivia, acusado de ser el supuesto autor intelectual del intento de femicidio contra Beller y posteriormente, se sumó otra causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Qué dijo Nadia Beller sobre los audios de Diego Spagnuolo

El fiscal explicó que decidió convocarla después de que trascendieran públicamente sus afirmaciones sobre la información que tendría vinculada al expediente ANDIS. En declaraciones realizadas ante medios argentinos y bolivianos, Beller aseguró saber quién filtró los audios atribuidos a Spagnuolo y también habló de presuntas grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo sobre el tema.

Tras el atentado contra su vida, Beller sostuvo ante la prensa que Cerimedo le habría contado que Natalia Basil, ex pareja de Spagnuolo y ex funcionaria de ANDIS, fue quien difundió las grabaciones. Esos audios son actualmente objeto de una pericia judicial para determinar su autenticidad, ordenada por el juez federal Ariel Lijo.

La mujer sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia. (Foto: captura)

La mujer sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia. (Foto: captura)

Qué investiga la Justicia en la causa ANDIS

La investigación busca determinar si existieron maniobras ilícitas dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La causa apunta a presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para obtener contratos destinados a la venta de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia.

En el expediente ya fue procesado Diego Spagnuolo junto con otros acusados. Esas decisiones son revisadas actualmente por la Sala II de la Cámara Federal porteña a raíz de las apelaciones presentadas por las defensas.

La acusación judicial apunta a supuestos hechos de corrupción relacionados con funcionarios, droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia que no se comercializan en farmacias. Según sostuvo Picardi, se habría conformado una “estructura delictiva” destinada a obtener sumas millonarias de manera ilegal, con un perjuicio para la administración pública y para personas con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza.

En pocas palabras

  • Nadia Beller declarará como testigo ante la Justicia argentina por presuntos sobornos en la ex ANDIS.
  • Beller, quien sobrevivió a un atentado en Bolivia, afirma tener información sobre la filtración de audios de Diego Spagnuolo.
  • Su declaración, prevista para el 23 de septiembre, se realizará por videoconferencia desde Bolivia.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fernando Cerimedo justicia Andis
Notas relacionadas
Fernando Cerimedo habló desde la cárcel sobre el video del presunto sicario
Cerimedo habló al ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad y sorprendió con un pedido
La Justicia pidió que Nadia Beller declare como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en Andis

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar