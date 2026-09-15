Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, declarará ante la Justicia argentina

Picardi citó a Beller en calidad de testigo y libró un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración. La respuesta llegó rápidamente y las autoridades de ese país propusieron el 23 de septiembre para realizar la audiencia.

La declaración será reservada y Beller se conectará desde Bolivia, mientras que Picardi realizará las preguntas desde los tribunales federales de Retiro. Además, debido al estado de salud de la mujer, se solicitó adoptar medidas para resguardar su seguridad y sus derechos.

También se pidió que durante la audiencia estén presentes los fiscales bolivianos que investigan el atentado que sufrió. Cerimedo se encuentra detenido con prisión preventiva en Bolivia, acusado de ser el supuesto autor intelectual del intento de femicidio contra Beller y posteriormente, se sumó otra causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Qué dijo Nadia Beller sobre los audios de Diego Spagnuolo

El fiscal explicó que decidió convocarla después de que trascendieran públicamente sus afirmaciones sobre la información que tendría vinculada al expediente ANDIS. En declaraciones realizadas ante medios argentinos y bolivianos, Beller aseguró saber quién filtró los audios atribuidos a Spagnuolo y también habló de presuntas grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo sobre el tema.

Tras el atentado contra su vida, Beller sostuvo ante la prensa que Cerimedo le habría contado que Natalia Basil, ex pareja de Spagnuolo y ex funcionaria de ANDIS, fue quien difundió las grabaciones. Esos audios son actualmente objeto de una pericia judicial para determinar su autenticidad, ordenada por el juez federal Ariel Lijo.

La mujer sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia. (Foto: captura)

Qué investiga la Justicia en la causa ANDIS

La investigación busca determinar si existieron maniobras ilícitas dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La causa apunta a presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para obtener contratos destinados a la venta de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia.

En el expediente ya fue procesado Diego Spagnuolo junto con otros acusados. Esas decisiones son revisadas actualmente por la Sala II de la Cámara Federal porteña a raíz de las apelaciones presentadas por las defensas.

La acusación judicial apunta a supuestos hechos de corrupción relacionados con funcionarios, droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia que no se comercializan en farmacias. Según sostuvo Picardi, se habría conformado una “estructura delictiva” destinada a obtener sumas millonarias de manera ilegal, con un perjuicio para la administración pública y para personas con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza.