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El presidente de la UIA habló de "transición" económica: "Lo peor que nos puede pasar es volver atrás"

Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina, reflexionó en A24 sobre el momento que afronta el sector ante los cambios en el país. Consideró las adaptaciones que necesita la actividad para competir en igualdad con el exterior.

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No queremos volver al modelo anterior de la economía

"No queremos volver al modelo anterior de la economía", dijo Martín Rapallini, presidente de la UIA (Foto: Captura de TV)
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La Unión Industrial advirtió que las inversiones dependen de la convivencia democrática.

Detalló que es un proceso muy complejo el cambiar de esquema y que "a algunos países les llevó 5 años o más". Por eso entendió que se vive una "transición" difícil, pero necesaria para ir hacia un país "normal". Con esa palabra, se refirió a un país sin inflación, con crédito, con mercado de capitales, baja de impuestos y condiciones de igualdad para competir con la industria extranjera.

"Nosotros nunca pedimos que se cierre la importación", dijo, pero recalcó que se deben corregir muchas cosas como el aumento del contrabando de productos y marcó que las tasas de los impuestos siguen siendo muy altas.

Aseguró que la UIA le ha acercado un paquete de propuestas para ayudar a esta transición de la economía al ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, repitió que los industriales no quieren regresar al anterior esquema dependiente del Estado: "Lo que queremos es un puente para llegar al otro lado y tratar de que la mayor cantidad de empresas sean parte de esta nueva Argentina".

Martin Rappallini: "Estamos en un momento de transición"

"Yo creo que estamos en un momento de transición, fue lo que planteé en mi discurso. Venimos de un modelo de país que se sostenía básicamente, en que el motor de la economía pretendía ser el Estado, un modelo inflacionario, en el cual toda la economía funcionaba a la cobertura, cubriéndose para adelante", inició el titular de la UIA en la explicación de este momento de cambio con dificultades en la economía.

Y siguió: "Cuando vos vas a un proceso de normalización y empezás a diseñar un país en el cual el sector privado va a ser el motor de la economía, bueno, tenés dificultades, porque hoy tenés estos problemas aquí, que uno vea en términos de consumo y de actividad, es porque el motor que teníamos antes no existe más, que está bien que no exista, pero tenés que ir generando los nuevos motores".

Para Rappallini esos "motores" "son las exportaciones, la inversión, el crédito, que haya crecimiento de empresas, de empleo, también los salarios en términos de productividad que aumenten y que se pueda ganar más. Es lo que significa una economía normalizada. Esas son las dificultades que estamos viendo en los últimos meses y nosotros venimos hablando con el Gobierno".

MARTÍN RAPPALLINI: "LO PEOR QUE NOS PUEDE PASAR ES VOLVER ATRÁS" (Foto: Captura de TV)

Rappallini: "No queremos volver atrás"

A lo largo de la entrevista destacó la compleja situación actual, pero aclaró que eso no significa que los industriales quieran regresar a un modelo anterior: "No estoy hablando de volver atrás. Lo voy a decir muchas veces porque cada vez que uno plantea algún tipo de solución... no, no, yo quiero una economía con baja inflación integrada al mundo, con bajos impuestos, tenemos que ir a que crezca el sector privado".

Recalcó que para eso aún hacen falta cambios: "Mi mensaje permanente en la industria es que nosotros tenemos que darle a nuestros ciudadanos precio y calidad internacional. Esto es lo que tenemos como objetivo fundamental, como industria. Ahora, generame las condiciones. Con 46% de impuestos, no voy a poder darle precio internacional con un país como Paraguay que cobra la mitad de los impuestos. Lo que digo es que hay que tener una mirada sistémica", resumió.

La industria, ¿está mejor o peor que antes?

Ante esa pregunta, Rappallini hizo hincapié en el momento de cambio, una dura etapa de adaptación: "La industria, en el caso nuestro, es el 20% del PIB y es el 30% de la recaudación. La industria es fundamental".

En pocas palabras

  • Transición económica: El titular de la UIA, Martín Rapallini, analiza el complejo proceso de cambio en la economía argentina.
  • Desafíos para competir: Se busca un país sin inflación y con igualdad de condiciones para la industria frente al exterior, corrigiendo el contrabando y la carga impositiva.
  • Voluntad de progreso: La UIA presentó propuestas al ministro Caputo y busca un
Resumen generado por Thinkindot AI
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