La industria utilizó 58,8% de su capacidad instalada en junio y registró otra suba interanual. 

Estos rubros superaron ampliamente el promedio general, impulsados por una mayor producción y, en algunos casos, por una recuperación de la demanda interna y externa.

La producción de cemento creció 7,8% interanual.

Rubros que no alcanzaron el promedio

En el otro extremo, se encuentran sectores que todavía enfrentan dificultades para elevar su actividad:

Productos minerales no metálicos: 55,1%.

Edición e impresión: 52,8%.

Industria automotriz: 52%.

Productos textiles: 50,4%.

Metalmecánica excepto automotores: 45,9%.

Productos de caucho y plástico: 41,7%.

Productos del tabaco: 40,2%.

En varios casos, la baja se explica por caídas en la producción, menores pedidos del mercado y procesos de ajuste de inventarios.

Mejores desempeños interanuales

En comparación con junio de 2024, dos sectores registraron avances significativos:

Industrias metálicas básicas: 64,3% frente a 56,6% del año anterior, impulsadas por la producción de acero crudo, que según la Cámara Argentina de Acero creció un 16,5% interanual.

Industria automotriz: 52% frente al 39% de junio de 2024, debido a un incremento en la fabricación de unidades por las terminales automotrices.

Alimentos, bebidas y otros sectores en alza

El sector de productos alimenticios y bebidas alcanzó un 62,7% de utilización, mejorando el 59,4% de un año atrás. Este incremento respondió a la mayor producción de carne vacuna, la molienda de cereales y oleaginosas, y un repunte en la elaboración de lácteos.

En edición e impresión, el índice llegó a 52,8% (frente a 41,3% en 2024), mientras que la producción de papel y cartón subió a 68% (contra 60,4% interanual), favorecida por el aumento en la fabricación de insumos para envases y embalajes.

La construcción, otro motor del repunte

Los productos minerales no metálicos —como el cemento y otros insumos para la construcción— marcaron 55,1% de utilización, por encima del 46,8% del año pasado.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC mostró que la producción de cemento creció 7,8% interanual, mientras que la actividad de la construcción medida por el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se expandió un 8,6%.

Radiografía sector por sector (junio)