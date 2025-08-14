En vivo Radio La Red
Economía
Industria
INDEC
Datos económicos

La industria utilizó 58,8% de su capacidad instalada en junio y registró otra suba interanual

La medición del INDEC determinó el dato que confirma una recuperación, pero también evidencia que no todos los sectores acompañan el crecimiento.

La industria utilizó 58

La industria utilizó 58,8% de su capacidad instalada en junio y registró otra suba interanual. 

En junio, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina alcanzó el 58,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto representa una mejora frente al 54,5% registrado en el mismo mes de 2024 y un leve avance respecto a mayo, cuando el índice fue del 58,6%.

El dato confirma una recuperación interanual, pero también evidencia que no todos los sectores acompañan el crecimiento. Mientras algunos rubros se ubicaron por encima del promedio, otros quedaron significativamente por debajo.

  • Refinación del petróleo: 83%.
  • Papel y cartón: 68%.
  • Industrias metálicas básicas: 64,3%.
  • Sustancias y productos químicos: 64%.
  • Productos alimenticios y bebidas: 62,7%.

Estos rubros superaron ampliamente el promedio general, impulsados por una mayor producción y, en algunos casos, por una recuperación de la demanda interna y externa.

industria argentina.jpg
La producción de cemento creció 7,8% interanual.

La producción de cemento creció 7,8% interanual.

Rubros que no alcanzaron el promedio

En el otro extremo, se encuentran sectores que todavía enfrentan dificultades para elevar su actividad:

  • Productos minerales no metálicos: 55,1%.
  • Edición e impresión: 52,8%.
  • Industria automotriz: 52%.
  • Productos textiles: 50,4%.
  • Metalmecánica excepto automotores: 45,9%.
  • Productos de caucho y plástico: 41,7%.
  • Productos del tabaco: 40,2%.

En varios casos, la baja se explica por caídas en la producción, menores pedidos del mercado y procesos de ajuste de inventarios.

Mejores desempeños interanuales

En comparación con junio de 2024, dos sectores registraron avances significativos:

  • Industrias metálicas básicas: 64,3% frente a 56,6% del año anterior, impulsadas por la producción de acero crudo, que según la Cámara Argentina de Acero creció un 16,5% interanual.
  • Industria automotriz: 52% frente al 39% de junio de 2024, debido a un incremento en la fabricación de unidades por las terminales automotrices.
720 - 2025-08-14T185900.799

Alimentos, bebidas y otros sectores en alza

El sector de productos alimenticios y bebidas alcanzó un 62,7% de utilización, mejorando el 59,4% de un año atrás. Este incremento respondió a la mayor producción de carne vacuna, la molienda de cereales y oleaginosas, y un repunte en la elaboración de lácteos.

En edición e impresión, el índice llegó a 52,8% (frente a 41,3% en 2024), mientras que la producción de papel y cartón subió a 68% (contra 60,4% interanual), favorecida por el aumento en la fabricación de insumos para envases y embalajes.

La construcción, otro motor del repunte

Los productos minerales no metálicos —como el cemento y otros insumos para la construcción— marcaron 55,1% de utilización, por encima del 46,8% del año pasado.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC mostró que la producción de cemento creció 7,8% interanual, mientras que la actividad de la construcción medida por el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se expandió un 8,6%.

-

