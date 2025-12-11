El INDEC difunde este jueves el dato de la inflación de noviembre

Los mayores aumentos en alimentos se registraron el mes pasado en carnes y derivados (4,5%), frutas (6,8%), azúcar (3,2%) y aceite, manteca y grasas (2,9%), mientras retrocedió en verduras y legumbres (5,1%).

La inflación en CABA trepó al 2,4% en noviembre y acumula un alza del 28,3% en el año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en noviembre y marcó un alza del 2,4%, por lo que acumuló en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. A su vez, el aumento a nivel interanual fue del 32,6%, según informó este miércoles el Instituto de Precios al Consumidor porteño (IPCBA).

El mes estuvo marcado por aumentos en varias divisiones que quedaron por encima del promedio general. Las principales presiones provinieron de Recreación y Cultura, Cuidado Personal, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Vivienda, agua, electricidad y gas.

Dentro del rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios avanzaron 2,5%, impulsados por aumentos en gastos comunes, alquileres y las actualizaciones tarifarias en los servicios de electricidad y gas natural.

En Alimentos y bebidas, los precios subieron 2,2%, con fuertes incrementos en Carnes y derivados (+4,5%), Pan y cereales (+2%) y Frutas (+6,8%). La contracara fue la caída del 5,1% en verduras, tubérculos y legumbres.