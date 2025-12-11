El INDEC difunde este jueves el dato de la inflación de noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el índice de precios del noviembre. El dato se revelará este jueves 11 de diciembre de 2025, a las 16 horas.
El organismo estadístico dará a conocer hoy el índice de precios al consumidor a nivel nacional. Ayer se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires: fue de 2,4% en noviembre.
El INDEC difunde este jueves el dato de inflación: de cuánto fue en noviembre
Según los datos relevados, el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre volverá a superar el 2%. El antecedente más próximo es el que se conoció este miércoles, el de la inflación porteña que tuvo una leve y se ubicó en 2,4%.
Por los aumentos de los precios de carnes y frutas, el índice de precios porteño volvió a subir el mes pasado, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba del 28,3%, con una trayectoria interanual del 32,6%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño.
Desde el índice más bajo del 1,6% en agosto, el IPC subió al 2,2% en septiembre y 2,3% en octubre, con todo lleva tres meses consecutivos de alza.
Los mayores aumentos en alimentos se registraron el mes pasado en carnes y derivados (4,5%), frutas (6,8%), azúcar (3,2%) y aceite, manteca y grasas (2,9%), mientras retrocedió en verduras y legumbres (5,1%).
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en noviembre y marcó un alza del 2,4%, por lo que acumuló en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. A su vez, el aumento a nivel interanual fue del 32,6%, según informó este miércoles el Instituto de Precios al Consumidor porteño (IPCBA).
El mes estuvo marcado por aumentos en varias divisiones que quedaron por encima del promedio general. Las principales presiones provinieron de Recreación y Cultura, Cuidado Personal, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Vivienda, agua, electricidad y gas.
Dentro del rubro de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios avanzaron 2,5%, impulsados por aumentos en gastos comunes, alquileres y las actualizaciones tarifarias en los servicios de electricidad y gas natural.
En Alimentos y bebidas, los precios subieron 2,2%, con fuertes incrementos en Carnes y derivados (+4,5%), Pan y cereales (+2%) y Frutas (+6,8%). La contracara fue la caída del 5,1% en verduras, tubérculos y legumbres.